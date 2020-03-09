США ввели режим ЧС на западном побережье из-за коронавируса

Вашингтон, 9 марта. Соединенные Штаты ввели режим чрезвычайной ситуации на всем западном побережье. Об этом сообщает телеканал 12abc.

Особый правовой режим сначала ввели власти штата Орегон, где подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Чрезвычайное положение продлится два месяца.

Режим ЧС действует также в Вашингтоне и Калифорнии. В общей сложности в США зафиксировано 400 случаев заражения коронавирусом. О вспышке опасного заболевания китайские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения в последний день 2019 года.

ВОЗ объявил о чрезвычайной ситуации международного значения. Вирусу присвоено название COVID-19. Коронавирус вскоре охватил и другие регионы Китая, а затем и другие страны. К настоящему моменту случаи заболевания COVID-19 подтверждены более чем в 50 странах. Число жертв превысило отметку 3600. Подавляющее большинство погибших были жителями Поднебесной.

Накануне от коронавируса вылечился 100-летний китаец. Пожилой мужчина боролся с опасной болезнью 13 дней, передает «Газета.ru».

Кроме того, стало известно, что президент США Дональд Трамп обменялся рукопожатиями с человеком, который контактировал с больным коронавирусом. Американский лидер не придал этому эпизоду серьезное значение. Он отметил, что продолжит встречу с соратниками согласно запланированному графику.