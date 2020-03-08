Мисмари заявил о широкомасштабном наступлении ПНС Ливии

Триполи, 8 марта. Пресс-секретарь генерального командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) начали широкомасштабное наступление на позиции ЛНА. Об этом он написал в Facebook.

Мисмари уточнил, что соответствующие данные были получены ливийской армией после сбора и анализа информации о мобилизации террористических формирований, которые связаны с главой ПНС Ливии Файезом Сараджем, и переброшены в Африку Турцией.

«Разведывательные подразделения Главного командования ЛНА подтверждают начало проведения широкомасштабного наступления на ЛНА по всем фронтам», – написал Мисмари.

Напомним, ранее террористы так называемого Правительства национального согласия с территории военного аэродрома «Митига» открыли артиллерийский огонь по позициям военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА), в очередной раз нарушив режим прекращения боевых действий.

Несмотря на многочисленные нарушения, ливийская армия продолжает соблюдать режим тишины, поскольку настроена на мирное политическое урегулирование затяжного кризиса в североафриканском государстве.