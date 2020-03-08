Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса

Киев, 8 марта. Киевская поэтесса Анастасия Дмитрук не верит в реинтеграцию Донбасса. Своим мнением она поделилась в интервью для издания «Обозреватель».

Дмитрук получила широкую известность благодаря произведению «Никогда мы не будем братьями». В нем Анастасия пыталась объяснить разницу между украинским и российским менталитетом. Она обосновывала, что эти народы не являются братскими.

Дмитрук убеждена, что жители Крыма и Донбасса не смогут реинтегрироваться в Украину. Жителей этих регионов она назвала «паразитами на теле Украины».

«Я считаю, что они не смогут и не имеют права интегрироваться в украинское общество, по крайней мере, в ближайшее время», — сказала Дмитрук.

Анастасия добавила, что не имеет претензий к крымским татарам и «вменяемым украинцам». Поэтесса критично оценила идею федерализации Украины. По ее мнению, такой вариант развития неизбежно приведет к распаду страны.

«Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию — и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии соответственно», — сказала Дмитрук.

Девушка убеждена, что украинцы должны говорить исключительно на государственном языке. Ее собеседник отметил, что некоторые произведения Дмитрук написаны на русском. Анастасия парировала, что ей «так написалось».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил выход Киева из минского процесса по урегулированию конфликта в Донбассе. Глава Украины поставил «ультиматум» России. Об этом писала «Газета.ru». Зеленский надеется на пересмотр Минских договоренностей. Россия настаивает на их неукоснительном соблюдении.