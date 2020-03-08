Италия заняла первое место по смертности от коронавируса

Москва, 8 марта. Италия заняла первое место среди стран с высокой смертностью от нового коронавируса COVID-19. Согласно результатам статистики, там из-за данного вида инфекции погибает каждый 20-й зараженный.

За последние сутки количество человек, погибших в Италии из-за коронавируса, резко возросло. По последним данным, там насчитывается 366 летальных исходов, что составляет 4,96% из 7,3 тысячи зараженных. Об этом свидетельствует статистика РИА Новости.

Второй страной в мире по уровню смертности от COVID-2019 стал Иран, третьей – Китай. В США от вируса скончались более 4% зараженных. Список замыкает Южная Корея.

В воскресенье китайские СМИ сообщили о том, что столетний житель поборол коронавирус COVID-19 и был выписан из больницы. По данным журналистов, гражданин оказался госпитализирован 24 февраля в одно из медучреждений города Ухань. К тому моменту у него уже были диагностированы болезнь Альцгеймера, гипертония и сердечная недостаточность.

Напомним, ранее власти Швейцарии приняли решение о частичном закрытии границы с Италией из-за распространения коронавируса. Доступ к пересечению погранпунктов получили лишь работники Конфедерации. Также был сохранен товарооборот. Вскоре по обеим сторонам границы будут созданы специальные контрольные пункты, пишет «Газета.ru».