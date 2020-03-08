Боевики обстреляли 7 городов в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия

Дамаск, 8 марта. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 8 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Под огонь боевиков попали 7 населенных пунктов, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Басрутан, Кабтан-эль-Джебель, Кафер-Таала, провинции Алеппо, Икко, Каля 1, Сафсафа провинции Латаки, Кафер-Баттих провинции Идлиб.

Российский ЦПВС также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Напомним, в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00.01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации был введен режим прекращения огня.

Согласно принятому документу, с 6 марта должны были прекратиться боевые действия по существующей на момент подписания соглашения линии соприкосновения сторон конфликта. Также Россия и Турция начинают с 15 марта совместное патрулирование для обеспечения безопасности по стратегически важной трассе М4 «Хасака – Алепо» от населенного пункта Тронбе, до Айн Аль-Хабра. В заключение принято решение создать 6-километровую зону безопасности на север и юг от трассы М4.