Пугачева поздравила женщин с 8 Марта и похвасталась необычным подарком

Москва, 8 марта. Певица Алла Пугачева поздравила женщин с 8 Марта. Примадонна похвасталась необычными дизайнерскими сумками. Пользователи социальных сетей активно обмениваются впечатлениями от увиденного. Подарки понравились не всем поклонникам Пугачевой. Многие участники переписки отметили сходство аксессуаров с женским половым органом.

«Тема половых губ не раскрыта», — пишет один из пользователей.

«Ничего никому не напоминает?» — поинтересовалась поклонница.

Ранее Алла Пугачева призналась, что в свое время могла выступить в мюзикле «Шахматы» Тима Райса в 80-е годы. Певица уточнила, что ей доверили роль супруги шахматиста, Светланы Сергиевской.

«Мы стояли все — Тим, Бьорн и Бенни — и рыдали. Я хотела петь, но знала, что меня не отпустят», — цитирует «Газета.ru».

Также Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин поделились семейными фотографиями. Исполнительница обнимает детей звездной четы — Лизу и Гарри. Примадонна рассказала о том, как любит расслабляться.

«Сейчас для меня отдых, стыдно признаться, — пойти в баньку, поплавать в бассейне, а потом полежать на диване, пока дети спят», — призналась певица.

Пугачева заявила, что не хочет умирать, пока не сбылась ее главная в жизни мечта. Алла Борисовна надеется побывать на свадьбе детей, которых воспитывает вместе с Галкиным.

«Хочу побывать на свадьбе своих детей. Это моя заветная мечта. Надеюсь, что она осуществится», — заявила знаменитая певица.

Психологи отмечают, что Пугачева в последнее время избегает похорон и других траурных мероприятий.