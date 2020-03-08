Военная полиция РФ продолжила патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака

Дамаск, 8 марта. В сирийских провинциях Алеппо и Хасака подразделения военной полиции РФ провели патрулирование. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Представители российской полиции прошли маршрутами: Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-эль-Ках <…> Зуб-Альбин – Аджами в провинции Алеппо, а также Камышлы – Телль-Арбат – Телль-Хайд <…> Телль-Арбат – Камышлы, а также Камышлы – Иабрук – Камышлы в провинции Хасака.

Кроме того, силами армейской авиации было проедено воздушное патрулирование по маршруту аэродром «Метрас» – Ханик-Фаукани – Айн-Исса – Мазараат – Бир-хамид – аэродром «Квайрес» – аэродром «Метрас».

Напомним, ранее военная полиция России провела патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака Сирийской Арабской Республики.