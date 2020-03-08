Вашингтон, 8 марта. Президент США Дональд Трамп обменялся рукопожатием с человеком, который контактировал с больным коронавирусом. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В ходе конференции на одну сцену с Трампом вышел руководитель американских консерваторов Мэтт Шлапп. Он обменялся рукопожатием с хозяином Белого дома. Позже Шлапп сообщил, что контактировал с человеком, зараженным коронавирусом.

«У меня был с ним (зараженным) очень короткий контакт», — сказал политик.

В свою очередь, Трамп не придал этому эпизоду серьезного значения. Американский лидер подчеркнул, что его совершенно не беспокоит эта ситуация. Трамп добавил, что продолжит встречу со сторонниками в рамках своей предвыборной кампании в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что 100-летний мужчина был госпитализирован в больницу Уханя с диагнозом коронавирус. Несмотря на почтенный возраст, мужчина победил опасную болезнь. «Газета.ru» уточняет, что на выздоровление жителю Уханя понадобилось 13 дней.

Также стало известно, что коронавирусом заболел глава итальянской армии Сальваторе Фарина. Он отметил, что чувствует себя хорошо. Фарину поместили в одноместную палату.

В России сохраняется благоприятная ситуация на фоне вспышки коронавируса. Такое заявление сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он посоветовал гражданам пользоваться защитной маской и соблюдать необходимые меры предосторожности.

К настоящему моменту случаи заболевания коронавируса в России подтверждены в Белгородской, Калининградской и Московской областях.