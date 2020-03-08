Власти Москвы напомнили об уголовном наказании за нарушение карантина по коронавирусу

Москва, 8 марта. Власти Москвы напомнили об уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.

В столичном Департаменте здравоохранения отметили, что нарушение требований законодательства в сфере карантина влечет уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную», — сообщает пресс-служба Мосгорздрава.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту более 105 тысяч человек заразились коронавирусом. От вируса скончались более трех тысяч человек. Случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в большинстве стран мира.

В настоящее время на территории России зафиксированы 17 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.

Китайским ученым удалось установить, что источником заражения стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в Ухане. Первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.