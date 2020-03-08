حصاد أخبار ليبيا 8 مارس/آذار: حافلات مليئة بمرتزقة سوريين في طرابلس وكوشكين يكشف ما الذي يميز الجيش الوطني الليبي عن قوات حكومة الوفاق

ليبيا- 8 مارس/آذار: أحد سكان طرابلس يتحدث عن مشاهدته لثلاثة حافلات لمرتزقة سوريين تابعين لحكومة الوفاق ومدير مركز الدراسات الأفريقية يؤكد أن التدخل التركي ينزع الشرعية تماما عن حكومة الوفاق كوشكين يكشف ما الذي يميز الجيش الوطني الليبي عن حكومة الوفاق الوطني

أحد سكان طرابلس يتحدث عن مشاهدته لثلاثة حافلات لمرتزقة سوريين تابعين لحكومة الوفاق

رصدت ثلاث حافلات مليئة بالمرتزقة السوريين لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي والتي جلبتها تركيا ليبيا.

ولوحظ وجود هذه الحافلات على الطرف الجنوبي الشرقي للعاصمة الليبية في منطقة الفرناج، كما ذكر أحد سكان طرابلس المحليين@MstrMax11 في حسابه على تويتر، مضيفًا أن المركبات وصلت مصحوبة بسيارتي تويوتا

مدفعية حكومة الوفاق الوطني تنتقم من الجيش الوطني الليبي بسبب تصفيته للمرتزقة السوريين

شنت الكتيبة 166، التي تسيطر عليها ما تسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي، غارات على مستودعات الذخيرة التابعة للجيش الوطني الليبي في منطقة سوق الأحد، كما كتب مستخدموا "فيس بوك" على صفحاتهم.

كما تناقل مستخدمي الشبكة معلومات عن القضاء على اثنين من المرتزقة السوريين في حي الربيش بمنطقة أبو سليم

مدير مركز الدراسات الأفريقية يؤكد أن التدخل التركي ينزع الشرعية تماما عن حكومة الوفاق

أعلن مدير مركز الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة أيمن شبانة أن التدخل التركي في ليبيا "ينزع الشرعية تماما عن حكومة الوفاق ويعزز شعبية الحكومة الليبية بقيادة عبدالله الثني

ونوه شبانة إلى أن هذا التدخل "يسهم في التفاف الشعب الليبي حول الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات المسلحة والقوات التركية" مشيرا إلى أن "تدخل أنقرة يُعقّد الوضع السياسي في ليبيا ويدعم المتطرفين

وأكد شبانة في دراسة جديدة له أن "كافة المبررات القانونية التركية وراء تدخلها السافر في ليبيا مردود عليها وأولها الزعم بأن اتفاقيتي التعاون الأمني والتدخل العسكرى وترسيم الحدود البحرية تم عقدها مع حكومة معترف بها من الأمم المتحدة والدول الكبرى

وقال مدير مركز الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة إن حكومة الوفاق تفتقد للشرعية كونها وُلِدت من رحم اتفاق يشترط اعتمادها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي لم يحدث حتى يومنا هذا

كوشكين يكشف عن الفرق بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني

قال رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوف الاقتصادية الروسية أندريه كوشكين في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية "تتصرف قوات المشير خليفة حفتر بشكل مبرر، وتستجيب بشدة لاستفزازات إرهابيي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي من أجل مواصلة عملية التسوية السياسية السلمية"، هكذا علق على تصريح المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بأن قوات الجيش الوطني الليبي لا تزال ملتزمة بنظام وقف إطلاق النار الذي بدأ في 12 يناير/كانون الثاني 2020، على الرغم من الاستفزازات المنتظمة من قبل الجماعات الإجرامية المسلحة في حكومة الوفاق الوطني

وأكد كوشكين "يجب أن يوضع في الاعتبار أن إعلان وقف إطلاق النار والحفاظ عليه عملية معقدة للغاية. نحن نعلم من النقاط الساخنة الأخرى على هذا الكوكب حين يحاولون إيقاف القتال أنه ليس من الممكن دائما إعلان هدنة ثم الحفاظ عليها" مضيفا "أن النهج المبدئي الذي استخدمه الجيش الوطني الليبي، والذي بني على احترام وقف إطلاق النار، ولكنه ينص على إمكانية الرد الصارم على الاستفزازات لقمعها، هو على الأرجح سمة مميزة لوقف إطلاق النار هذا في ليبيا

ووفقا لما قاله محاور الوكالة " يتعين على الجيش الليبي مواجهة الإرهابيين وقطاع الطرق الصريحين من مختلف مجموعات حكومة الوفاق الوطني، الذين ينتهكون باستمرار وقف الأعمال العدائية، كما يشكلون تهديدا للسكان المدنيين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا" مؤكدا أنه "في مثل هذه الظروف، من أجل الحفاظ على الهدنة ، من المقبول تماما قمع هجمات العصابات المسلحة غير الشرعية

وتابع كوشكين "يفسر ذلك حقيقة أن الجيش الوطني الليبي يتعامل مع قوات غير نظامية ، ومع الجماعات التي سلحت نفسها بشكل مستقل، والعصابات غير القانونية التي تقوم بشكل رئيسي بنشاطات العصابات وترتب الاستفزازات والأعمال الإرهابية، بما في ذلك ضد المدنيين. كل هذا يستدعي تفاعلا قاسيا من جانب قوى خليفة حفتر مع هذا النوع من الخصوم. لذلك ، فإن هذه الإجراءات في هذه الحالة لها ما يبررها تماما، لأنها تحقق الهدف