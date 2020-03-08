Собчак рассказала, почему ее раздражают поздравления с 8 Марта

Москва, 8 марта. Российская телеведущая Ксения Собчак назвала глупыми поздравления в стихах, посвященные Международному женскому дню.

Собчак опубликовала в Instagram свой снимок с растрепанной прической и недовольным лицом. Снимок сопровождался текстом, в котором телеведущая призналась, что ей очень не нравится «стихотворчество», посвященное Международному женскому дню.

«Пусть этот день весенний вам радость принесет! Пусть как подснежник первый улыбка расцветет!» Вот с таким лицом, как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества. Держимся, девушки!» — написала Собчак.

Большая часть подписчиков поддержала телеведущую, отметив, что поздравления с 8 Марта в таком формате вызывают раздражение. Однако некоторые пользователи удивились реакции Ксении Собчак на поздравления, отметив, что авторы подобных поздравительных сообщений искренне желают добра и счастья.

«Да ладно вам стебаться. Не нравится традиция, просто скажите своим знакомым и близким об этом. Такие прям все здесь собрались неординарные личности», — отметила одна из подписчиц.

Ранее владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман рассказал о несостоявшемся браке Ксении Собчак с влиятельным бизнесменом, а также о поисках нового состоятельного мужчины для телеведущей.