Столетний житель Китая поборол коронавирус за 13 дней лечения

Пекин, 8 марта. Столетний житель Китая поборол коронавирус COVID-19 и уже выписан из больницы. Об этом передает китайское агентство Xinhua.

По данным СМИ, мужчина был госпитализирован 24 февраля в одно из медучреждений города Ухань. К тому моменту у него уже были диагностированы болезнь Альцгеймера, гипертония и сердечная недостаточность.

Курс лечения длился 13 дней и подразумевал применение традиционной китайской медицины, переливание плазмы, а также прием антивирусных препаратов.

Напомним, о коронавирусе нового типа стало известно в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань провинции Хубэй, а первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. Власти Китая ввели особый режим на территории региона, чтобы остановить распространение вируса COVID-19, однако эпидемия захлестнула другие страны. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

В Италии количество зараженных ранее неизвестным заболеванием превысило 7,3 тысячи человек, только за сутки было зарегистрировано 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. От инфекции в европейской стране уже умерло более 300 человек, передавала «Газета.ру».