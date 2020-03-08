Малькевич раскрыл суть антироссийских фейков по делу MH17

Амстердам, 8 марта. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в Telegram-канале рассказал о своем выступлении на общественных слушаниях, посвященных разбору дела о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

По словам Малькевича, на слушаниях присутствовало около четырехсот человек. Россиянин выдвинул несколько вопросов на обсуждение. Среди них требование «признать вину», которое Запад выдвигает России.

«Сколько раз на самом высоком уровне был задан вопрос: где данные с украинских радаров? И странный ответ: их нет. Потом кто-то сказал, что «эти радары случайно выключились». Все радары, которые на Украине наблюдали за этой частью воздушного пространства, в какой-то момент выключились?! Бред же», – комментирует Александр Малькевич.

Во время своего выступления Малькевич также отметил, что история с крушением самолета за пять лет обросла множеством слухов. В «умных лентах» и социальных сетях тиражируется фейковая информация о якобы «вине» России. Однако остается множество вопросов, которые задают журналисты и блогеры во всем мире.

«Но их не слышат, а многим и вовсе затыкают рот, не давая высказываться ни на каких площадках», – пояснил Малькевич.

Он также обратил внимание на деятельность ряда российских СМИ, которые активно освещают различные провокации, связанные с делом MH17. Например, так называемую «Акцию в Гааге» где родственники жертв авиакатастрофы якобы принесли 298 белых стульев к зданию консульства РФ. Однако, отмечает Малькевич, с действительностью данные сообщения ничего общего не имеют.

«Я в Гааге провел весь день, ничего подобного не видел. Но зачем рассказывать о полном зале на наших слушаниях, если можно раздувать антироссийскую истерию, описывая событие, на котором сами журналисты не были», – написал он.

Эксперт отметил, что на опубликованном журналистами снимке не видно даже здания российского консульства.

«Просто какие-то стулья стоят на лужайке, и не факт, что их «298»! Вот так и рождаются фейки», – отмечает Малькевич.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Практически сразу после катастрофы Следственная группа бездоказательно обвинила в трагедии Россию. Кроме того, голландцы отказались от помощи РФ в расследовании, хотя российская сторона была готова представить массу важных сведений.