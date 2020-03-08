Политолог Бредихин объяснил причины робости Зеленского перед Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian рассказал о том, как тяжело даются ему переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Так, он заявил, что у них с коллегой «все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями» — и признал, что для него является достижением уже сам тот факт, что он сидел за одним столом с Путиным. В этом нет ничего удивительного, считает координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что дискомфорт Зеленского вызван тем, что он интуитивно понимает, что Путин как политик намного его превосходит.

«Я считаю, что президент Украины рассчитывал на какой-то «блицкриг»: он думал, что сможет быстро решить все вопросы с Россией притом в удобном для себя русле. А выяснилось, что нет! РФ всегда была серьезным переговорщиком, причем с центрами мирового влияния, не то что с Украиной. У Зеленского было полное непонимание того, с кем он ведет переговоры — и вообще напрочь отсутствовал дипломатический опыт», — считает собеседник ФАН.

По словам политолога, встреча с российским президентом для его украинского коллеги оказалась самой крупной и важной за все время его деятельности на посту главы государства.

«Команда Зеленского оказалась не готова к такому уровню переговоров, — убежден Бредихин. — Вся она оказалась в пролете, и теперь президент Украины будет подбирать себе новых людей: возможно, некоторыми из них даже будут некие западные советники».

Собеседника ФАН рассмешила фраза президента Украины про то, что тот не видит в Путине «партнера».