Содержание записки Путину от женщины из Иваново раскрыто в эфире ТВ

Москва, 8 марта. Содержание записки президенту РФ Владимиру Путину от жительницы Иваново Юлии Шиловой раскрыто в эфире телеканала «Россия 1». Текст записки показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Запись была сделана на оборотной стороне одной из фотографий, которые девушка передала главе государства.

«Возьмите меня замуж! Пожалуйста. У меня высшее образование, мне 28 лет, без детей и материальных проблем», — написала жительница Иваново.

Напомним, девушка обратилась к Путину во время его рабочей поездки в Иваново. Она передала российскому президенту две своих фотографии и что-то шепнула на ухо.

Позже Шилова раскрыла журналистам детали разговора с национальным лидером. По словам девушки, Путин счел ее предложение «интересным».

«Фотографию я передала, а там уже будет видно», — поделилась Шилова, передает «Газета.ру».

Девушка также рассказала, что работает актрисой в детском театре и давно восторгается фигурой президента, считая его «волевым, целеустремленным и сильным» человеком.

«Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чем общаться, если не о главном?» — заявила россиянка, сообщает RT.

Телеведущая Первого канала Роза Сябитова подвергла критике девушку из Иваново. Она подчеркнула, что инициатива брака должна исходить от мужчины, назвав ситуацию хайпом, передавало Федеральное агентство новостей.