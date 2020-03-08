Скрывавшийся от коллекторов украинец замерз насмерть

Киев, 8 марта. Пропавший в декабре 2019 года украинце Артем Агеев обнаружен мертвым. Тело Агеева найдено в районе села Башмачка в Днепропетровской области. Правоохранители и волонтеры искали молодого человека в течение трех месяцев.

По данным издания «Регион online», у Агеева были крупные долги. Молодого человека преследовали коллекторы, а также угрожали ему физической расправой.

По предварительным данным, Агеев скончался в результате переохлаждения. Скрывавшийся от коллекторов парень замерз насмерть.