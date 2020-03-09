Сирия, 9 марта. Сирийцы забросали камнями конвой США в Хасаке. Курдские боевики вступили в вооруженное противостояние с жителями в провинции Дейр-эз-Зор. «Хурас ад-Дин» отказалась соблюдать перемирие в Идлибской зоне деэскалации, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территории северо-западнее Хомса; выполняли задачи по зачистке местности в Алеппо; обнаружили боеприпасы иностранного производства в городе Серакиб; приступили к спецоперации по поиску «спящих ячеек» ИГ1 на юге Ракки.

«Хурас ад-Дин»: отказалась соблюдать перемирие в Идлибской зоне деэскалации.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: организовал доставку гумпомощи в пригород Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации двух взрывов на севере Алеппо; провели обыски в городе Хаваидж юго-восточнее Дейр-эз-Зора; задержали студента на въезде в Ат-Табку в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: направили три конвоя с техникой в Идлиб.

Соединенные Штаты: столкнулись с вооруженным сопротивлением жителей в районе Тель-Тамра в Хасаке; оцепили город Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в пригороде Амирия на западе от административного центра провинции. 250 наборов с продуктами и одеялами были выданы местным жителям и находящимся здесь беженцам, передавало агентство новостей РИА Новости.

После полудня стало известно о взрыве заминированного автомобиля в городе Африн. Telegram-канал (NovostiDamask) сообщал о том, что инцидент произошел в одном из центральных кварталов населенного пункта и обернулся гибелью одного и ранением еще двух гражданских лиц. Позднее также поступала информация о детонации бомбы в городе Ар-Раи на границе с Турцией. В установке обоих СВУ подозревались курдские боевики из Отрядов народной самообороны (YPG). Кроме того, членов YPG также обвиняли в убийстве одного из протурецких бойцов в населенном пункте Шарран.

Саперы Сирийской арабской армии (САА) продолжили разминировать районы Алеппо и его окрестности, откуда боевики были выбиты в прошлом месяце. Информагентство SANA News сообщало о том, что подрывные работы состоялись в кварталах Аз-Захра и Лерамун в период с 8.00 до 16.00.

Провинция Хомс

В минувшие сутки правительственные войска провели обыски на севере Хомса. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (ogn55), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследовали районы населенного пункта Аль-Хула на предмет выявления радикалов, имеющих отношение к подпольной деятельности. Несколько подозреваемых лиц были арестованы.

Напомним, территория Растанского котла полностью перешла под контроль сил САР в мае 2018 года. При этом более пяти тысяч боевиков, которые не были замешаны в военных преступлениях против сирийского народа, получили возможность урегулировать свой правовой статус с властями.

Провинция Дейр-эз-Зор

К юго-востоку от Дейр-эз-Зора накануне возобновились рейды курдских боевиков. По данным новостного портала Al Nour, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели обыски в городе Хаваидж, в результате которых несколько человек были арестованы. Предполагается, что поводом для этого послужили активизировавшиеся налеты со стороны подпольных групп «Исламского государства»1.

Вечером стало известно об антикурдских митингах в населенных пунктах Сафират Тахтани и Мухаймида. Отмечалось, что поводом для демонстраций стал рост масштабов коррупции среди членов самопровозглашенной курдской администрации. Боевики «демократических сил» открыли по митингующим огонь, в результате чего скончались три человека.

Провинция Идлиб

В течение дня боевики вооруженной оппозиции продолжили нарушать действующий в Идлибской зоне деэскалации режим тишины. Поступали данные о 8 случаях обстрелов со стороны боевиков.

Стало известно, что от соблюдения перемирия отказалась группировка «Хурас ад-Дин», связанная с «Аль-Каидой»1* (запрещена в РФ). Об этом лидер организации Абу Хуммам аш-Шами сообщил в своем заявлении. Кроме того, главарь формирования призвал террористов использовать смертников для нанесения как можно большего урона сирийским правительственным войскам. Во второй половине дня поступали данные о перестрелках в районе населенного пункта Аль-Гассания на западе Идлиба, спровоцированных боевиками.

Сирийская арабская армия (САА) продолжила обследовать районы освобожденного Серакиба. В соответствии с данными, опубликованными информагентством РИА Новости, проведенные обыски привели к обнаружению доказательств провальной попытки боевиков организовать провокацию с химоружием. В городе был найден поврежденный баллон с отравляющими веществами, средства химической защиты, а также СВУ с подведенными к нему проводами. В то же время сирийцы изъяли большое количество оружия и боеприпасов производства США, Турции и стран Европы.

Поступали данные о полетах дронов ВС Турции в южной части региона. Предполагалось, что вылеты беспилотников носили разведывательный характер.

Турция продолжила осуществлять переброску техники в Идлиб. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что в течение дня в САР прибыли не менее трех военных конвоев. Отмечалось, что Анкара готовится к возведению нового поста наблюдения у населенного пункта Зардана.

Провинция Ракка

В контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах провинции возобновились задержания молодых людей с целью принудительной мобилизации. Так, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявлял об аресте студента на окраине города Ат-Табка. О его местонахождении все еще ничего неизвестно.

Между тем военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщал о начале спецоперации сил САР в южных районах Ракки. Сирийские военные обследовали территории вокруг города Аль-Хурайбат с целью выявлению «спящих ячеек» ИГ.

Провинция Хасака

Мирные жители САР продолжили высказывать свое недовольство оккупационной политикой США. Telegram-канал (NovostiDamask) сообщал о том, что группа сирийцев перекрыла проезд для американского конвоя через деревню Аль-Кузлия недалеко от Тель-Тамра, а также ударила по бронеавтомобилям камнями. Военные США были вынуждены отступить. Напомним, предыдущий подобный инцидент имел место в городе Хирбет-Хамо в середине прошлого месяца. Тогда американцы открыли по гражданам САР огонь.

Во второй половине дня поступили данные о нападении на курдских боевиков на подступах к городу Аш-Шаддади. Агентство новостей Al Nour передавало, что неизвестные ударили по контрольно-пропускному пункту «Демократических сил Сирии» (SDF), в результате чего погиб один из членов формирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.