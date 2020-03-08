Ведущий «Дома – 2» Кадони намерен жениться на экс-участнице проекта Ксении Шаповал

Москва, 8 марта. Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони собирается жениться на Ксении Шаповал, которая не так давно покинула проект. Мужчина уже озвучил свои намерения.

Телеведущий совсем недавно расстался со своей уже бывшей девушкой и почти сразу принялся флиртовать с Шаповал прямо перед камерами. Зрители заметили интригу между участниками программы, после чего в социальных сетях расплодились слухи об их романе.

Только сейчас Кадони прояснил ситуацию, заявив о намерении завести отношения и вручив огромный букет роз Шаповал перед ее уходом с проекта.

«Я уверен, что там, за периметром, мы не просто построим отношения, а еще и свадьбу сыграем», — считает телеведущий.

Поступок шоумена растрогал девушку настолько, что она расплакалась в эфире. Остальные участники поддержали влюбленных.

Ранее Кадони подверг резкой критике платье продюсера Димы Билана Яны Рудковской. Телеведущему пришелся не по душе наряд супруги фигуриста Евгения Плющенко с перьями и стразами. Шокированный Кадони назвал платье «костюмом попугая», который необходимо сдать в зоомагазин. Он также предположил, что в таком одеянии можно раздавать листовки возле метро, передавало Федеральное агентство новостей.

Также Кадони известен своей перепалкой с актером Михаилом Пореченковым по поводу реальности происходящего в рамках шоу «Битва экстрасенсов».