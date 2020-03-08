США планируют разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

Террористы отказались соблюдать российско-турецкое соглашение по Идлибу с целью создания новой напряженности на северо-западе Сирии. Какую роль в этом играют Соединенные Штаты Америки — читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Члены террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ) выпустили официальное заявление, в котором назвали московские соглашения между Россией и Турцией по урегулированию напряженности в сирийском Идлибе «миражом».

Террористы заявили, что не собираются признавать российско-турецких соглашений, предусматривающих прекращение огня и нормализацию ситуации в районах соприкосновения сторон. «Хайят Тахрир аш-Шам» призвали жителей севера Сирии продолжить борьбу против правительственных сил, отказавшись присоединяться к перемирию.

С отказом прекращать огонь выступил и лидер связанной с запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 группировки «Хуррас ад-Дин» Абу Хуммам аш-Шами, который опубликовал видеозапись, где он отвергает новое перемирие на северо-западе Сирии, а также призывает устраивать террористические атаки на позиции Сирийской Арабской Армии (САА) и мирного населения.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило нежелание вооруженных группировок принимать участие в перемирии с доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, членом экспертного совета «Офицеры России» Александром Перенджиевым.

Пустые, но громкие заявления боевиков

Собеседник ФАН считает, что, глядя на подобные заявления террористов, необходимо обратить внимание на то, что речь идет не о конкретных их действиях, а о просто громких презентациях. Обычно же они «потихоньку» пытаются сорвать перемирия, но вот сейчас все иначе. Им кто-то предоставил информационную площадку, которую раскрутили. Чтобы для нас с вами, например, эти громкие заявления дошли.

«Когда звучат такие заявления, это говорит о том, что действительно, подписанные в Москве соглашения являются реальной победой России, Турции и Сирии. Ведь необходимо понимать, что сейчас Дамаск может перевести дух, сделать перегруппировку войск и при необходимости начать с новыми силами борьбу с террористами. А потом оказывать давление и на американских оккупантов», — отмечает эксперт.

Информационный терроризм

Александр Перенджиев считает, что кто-то вложился в информационную раскрутку заявлений боевиков. И это сделали те, кто не хочет видеть достигнутого перемирия в Идлибе.

«И ведь тут речь идет не о самих боевиках, ведь они как наймиты, подставные лица. Речь идет о США, причем именно о самих Штатах даже, а не «западной коалиции». Вашингтону не понравилось, что Турция и Россия заключили перемирие, которое позволяет Сирии получить «отдышку» и все пойдет в нормальном переговорном русле. Ведь оказалось, что политические методы нормально действуют», — говорит собеседник ФАН.

Заявление боевиков проплачено финансово-промышленными группами США с целью информационным образом воздействовать на ситуацию в Идлибе. По сути это дело – информационный терроризм, при помощи которого пытаются запугать различные стороны, готовые к перемирию, а также мирное население, уверен Перенджиев.

Провал плана США

По мнению Александра Переджиева, глядя на события последних месяцев можно увидеть, что столкнуть в очередной раз Турцию и Россию не удалось. Ведь мы помним, что еще недавно были грозные заявления со стороны некоторых помощников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, грозившихся чуть ли не начать войну с РФ. Но все это оказалось фактически политическим бредом.

«Если так разобраться, достигнутое с помощью России сирийско-турецкое перемирие фактически дает возможность перегруппировать силы и начать освобождать страну от американцев. Думаю, сначала удары будут по проамериканским боевикам. Что касается протурецких боевиков, то я думаю они будут выполнять достигнутые соглашения и, следовательно, меньше подвергаться ударам со стороны правительственных сил. Потому что Турция им платит деньги, и они ей подчиняются. И именно Турция их толкала атаковать позиции сирийских сил. Но раз включили другие механизмы, значит речь должна идти про усиление борьбы с проамериканскими боевиками», — считает эксперт.

Однако эксперт призывает обратить внимание и на заявления террористов, ведь учитывая их, боевики скоро сами могут начать потихоньку атаковать позиции САА. Террористы понимают, что никто им не даст спокойно совершать преступления и грабить мирное население, поэтому постараются действовать на опережение.

Право на ответ

Учитывая заявления представителей таких крупных и радикальных вооруженных группировок как «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин» о нежелании присоединяться к перемирию, нельзя исключать попытки боевиков в ближайшее время сорвать договоренности. Для этого могут быть организованы как провокации против мирных жителей Идлиба, так и против сирийских правительственных сил.

На этом фоне вполне логично возникает вопрос, может ли Сирийская арабская армия (САА) отвечать на атаки террористов с учетом новых договоренностей и создания зоны безопасности рядом с трассой М4 «Хасака – Алеппо»?

Как считает Перенджиев, сирийская армия, конечно же, должна атаковать боевиков, если они будут нарушать перемирие.

«Ведь главная цель, которая сейчас стоит, — это уничтожение террористов. И если какие-то боевики будут нарушать соглашения – они будут подлежать уничтожению. Конечно, совместное патрулирование России и Турции будет организовано как раз в целях недопущения эскалации в Идлибе. Но необходимо понимать, что никто не отбирал права у сирийской армии защищаться, тем более они на своей территории и это их земля», — говорит эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.