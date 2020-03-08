Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

США планируют разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

817
0 Оставить комментарий

США планирует разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

Террористы отказались соблюдать российско-турецкое соглашение по Идлибу с целью создания новой напряженности на северо-западе Сирии. Какую роль в этом играют Соединенные Штаты Америки — читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Члены террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ) выпустили официальное заявление, в котором назвали московские соглашения между Россией и Турцией по урегулированию напряженности в сирийском Идлибе «миражом».

США планирует разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

Террористы заявили, что не собираются признавать российско-турецких соглашений, предусматривающих прекращение огня и нормализацию ситуации в районах соприкосновения сторон. «Хайят Тахрир аш-Шам» призвали жителей севера Сирии продолжить борьбу против правительственных сил, отказавшись присоединяться к перемирию.

С отказом прекращать огонь выступил и лидер связанной с запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 группировки «Хуррас ад-Дин» Абу Хуммам аш-Шами, который опубликовал видеозапись, где он отвергает новое перемирие на северо-западе Сирии, а также призывает устраивать террористические атаки на позиции Сирийской Арабской Армии (САА) и мирного населения.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило нежелание вооруженных группировок принимать участие в перемирии с доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, членом экспертного совета «Офицеры России» Александром Перенджиевым.

США планирует разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

Пустые, но громкие заявления боевиков

Собеседник ФАН считает, что, глядя на подобные заявления террористов, необходимо обратить внимание на то, что речь идет не о конкретных их действиях, а о просто громких презентациях. Обычно же они «потихоньку» пытаются сорвать перемирия, но вот сейчас все иначе. Им кто-то предоставил информационную площадку, которую раскрутили. Чтобы для нас с вами, например, эти громкие заявления дошли.

«Когда звучат такие заявления, это говорит о том, что действительно, подписанные в Москве соглашения являются реальной победой России, Турции и Сирии. Ведь необходимо понимать, что сейчас Дамаск может перевести дух, сделать перегруппировку войск и при необходимости начать с новыми силами борьбу с террористами. А потом оказывать давление и на американских оккупантов», — отмечает эксперт.

США планирует разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

Информационный терроризм

Александр Перенджиев считает, что кто-то вложился в информационную раскрутку заявлений боевиков. И это сделали те, кто не хочет видеть достигнутого перемирия в Идлибе.

«И ведь тут речь идет не о самих боевиках, ведь они как наймиты, подставные лица. Речь идет о США, причем именно о самих Штатах даже, а не «западной коалиции». Вашингтону не понравилось, что Турция и Россия заключили перемирие, которое позволяет Сирии получить «отдышку» и все пойдет в нормальном переговорном русле. Ведь оказалось, что политические методы нормально действуют», — говорит собеседник ФАН.

США планирует разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

Заявление боевиков проплачено финансово-промышленными группами США с целью информационным образом воздействовать на ситуацию в Идлибе. По сути это дело – информационный терроризм, при помощи которого пытаются запугать различные стороны, готовые к перемирию, а также мирное население, уверен Перенджиев.

Провал плана США

США планирует разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

По мнению Александра Переджиева, глядя на события последних месяцев можно увидеть, что столкнуть в очередной раз Турцию и Россию не удалось. Ведь мы помним, что еще недавно были грозные заявления со стороны некоторых помощников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, грозившихся чуть ли не начать войну с РФ. Но все это оказалось фактически политическим бредом.

«Если так разобраться, достигнутое с помощью России сирийско-турецкое перемирие фактически дает возможность перегруппировать силы и начать освобождать страну от американцев. Думаю, сначала удары будут по проамериканским боевикам.

Что касается протурецких боевиков, то я думаю они будут выполнять достигнутые соглашения и, следовательно, меньше подвергаться ударам со стороны правительственных сил. Потому что Турция им платит деньги, и они ей подчиняются. И именно Турция их толкала атаковать позиции сирийских сил. Но раз включили другие механизмы, значит речь должна идти про усиление борьбы с проамериканскими боевиками», — считает эксперт.

США планирует разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

Однако эксперт призывает обратить внимание и на заявления террористов, ведь учитывая их, боевики скоро сами могут начать потихоньку атаковать позиции САА. Террористы понимают, что никто им не даст спокойно совершать преступления и грабить мирное население, поэтому постараются действовать на опережение.

Право на ответ

США планирует разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

Учитывая заявления представителей таких крупных и радикальных вооруженных группировок как «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин» о нежелании присоединяться к перемирию, нельзя исключать попытки боевиков в ближайшее время сорвать договоренности. Для этого могут быть организованы как провокации против мирных жителей Идлиба, так и против сирийских правительственных сил.

На этом фоне вполне логично возникает вопрос, может ли Сирийская арабская армия (САА) отвечать на атаки террористов с учетом новых договоренностей и создания зоны безопасности рядом с трассой М4 «Хасака – Алеппо»?

США планирует разрушить перемирие в Идлибе при помощи информационного терроризма

Как считает Перенджиев, сирийская армия, конечно же, должна атаковать боевиков, если они будут нарушать перемирие.

«Ведь главная цель, которая сейчас стоит, — это уничтожение террористов. И если какие-то боевики будут нарушать соглашения – они будут подлежать уничтожению. Конечно, совместное патрулирование России и Турции будет организовано как раз в целях недопущения эскалации в Идлибе. Но необходимо понимать, что никто не отбирал права у сирийской армии защищаться, тем более они на своей территории и это их земля», — говорит эксперт.

 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров