Трамп заявил, что газета The New York Times позорит журналистику

Вашингтон, 8 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times позорит всю журналистику.

«The New York Times — это позор журналистики. Они были дохлой газетой, когда я только пришел в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет. Фейковые новости — это враг народа», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

The New York Times is an embarrassment to journalism. They were a dead paper before I went into politics, and they will be a dead paper after I leave, which will be in 5 years. Fake News is the Enemy of the people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020

Стоит отметить, что глава Белого дома регулярно подвергает критике американскую газету The New York Times. Так, в августе 2019 года Трамп заявил, что американская журналистика достигла «нового дна», превратившись в «машину пропаганды Демократической партии США». Также он назвал газету The New York Times провальной, отметив, что издание активно распространяет фейки. При этом президент США отметил, что некоторые американские издания пытаются обвалить экономику страны при помощи фейковых новостей.