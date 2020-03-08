Москва пестрит цветами на 8 Марта. ФАН-ТВ

Украшенные улицы, цветочные туннели на главных столичных бульварах, театральные постановки и пантомима в историческом центре — Москва празднует Международный женский день.

Тверской бульвар и Пушкинская площадь покрылись букетами, арт-объектами, цветочными туннелями, сквозь которые проходили в праздничном настроении москвичи.

Однако наибольший ажиотаж царил, безусловно, у стен Кремля, на Манеже. Даже если удавалось протиснуться сквозь огромное количество людей, хлынувших на праздничные улицы, невозможно было и шагу ступить, чтобы не встретить мима или жонглера, развлекавших детей. И, конечно, театр под открытым небом, множество маленьких постановок погружали гуляющих москвичей в авторские миры, хоть и всего на несколько минут, но каждый мог ощутить себя свидетелем другого мира и эпохи.

Огромное количество цветочных ларьков раскинулось на пространстве под стенами Кремля, соответствуя традициям европейских торговых площадей.

Международный женский день — всемирный праздник, отмечаемый 8 марта. Корнями он уходит не в романтику, а в политику. Начало «Женскому дню» положили митинги и борьба женщин за права и независимость в начале XX века.