Сирия, 9 марта. Американские войска полностью оцепили город Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре. Под огнем протурецких боевиков в Ракке погиб мирный житель. ЦПВС РФ провел три гуманитарные акции в Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили ремонтные работы на электростанциях «Икарда» и «Аз-Зерба» юго-западнее Алеппо; перебросили отряды иранских формирований из Идлиба в Дейр-эз-Зор.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по подконтрольным SDF**** районам на севере Ракки, в результате погиб мирный житель.

Соединенные Штаты: оцепили город Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: обеспечил доставку гумпомощи в Алеппо, Дейр-эз-Зор и Ракку.

Провинция Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении трех гуманитарных акций в САР. 200 наборов с продовольствием были доставлены в поселение Хафиан в провинции Алеппо, еще 375 выданы гражданам САР, проживающим в населенном пункте Сальхия в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, продуктами были обеспечены 250 семей из деревни Мухамед аль-Айеш в Ракке. Общий вес груза составил около 2,3 тонн.

Между тем агентство новостей SANA News сообщает о завершении восстановительных работы на электростанциях «Икарда» и «Аз-Зерба», которые пострадали во время обстрелов со стороны боевиков, до недавнего времени базировавшихся в западных пригородах административного центра провинции. Напомним, Алеппо и его окрестности были полностью зачищены от террористов 16 февраля.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (dimpenewscom1) сообщает о том, что американские военные полностью оцепили город Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, ограничив въезд и выезд из него. О причинах подобного решения пока ничего неизвестно. Тем не менее местные активисты связывают это со стремлением избежать зарождения протестных настроений среди населения. Напомним, накануне массовые народные демонстрации состоялись в оккупированных проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) населенных пунктах Сафират Тахтани и Мухаймида. При этом курдские боевики нанесли удары по протестующим, в результате которых погибли трое гражданских лиц.

Провинция Идлиб

Информационное агентство SANA News опубликовало новые данные о ходе работ по разминированию в освобожденных населенных пунктах на юге провинции. Сообщается, что саперы правительственных подразделений обнаружили брошенные боевиками минометы, а также различные боеприпасы. Ранее оппозиционные медиаресурсы публиковали сведения о гибели нескольких сирийских военных в результате взрыва мины, оставленной террористами. Тем не менее официального подтверждения эта информация так и не получила.

Между тем Telegram-канал (ogn55) передает, что бойцы иранских военизированных формирований покидают Идлиб и направляются в сторону Дейр-эз-Зора, откуда они и были переброшены после начала операции «Заря в Идлибе». Напомним, в настоящий момент в Идлибской зоне деэскалации действует режим тишины, который был введен по итогам московских переговоров между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Провинция Ракка

Вновь поступают сообщения о перестрелках между курдскими бандгруппами и протурецкими силами. Согласно информации новостного портала Al Nour, в результате ударов со стороны союзников Турции по району населенного пункта Аль-Халидия, который находится под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF), тяжелые ранения получил один из мирных жителей.

Как известно, при содействии РФ курдские боевики покинули территории на границе с Турцией, однако на линии соприкосновения сил до сих пор время от времени наблюдаются вооруженные стычки.