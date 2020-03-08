Начальник Генштаба итальянской армии сообщил, что заразился коронавирусом

Рим, 8 марта. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусной инфекцией нового типа.

Фарина сообщил об этом сам, при этом отметив, что чувствует себя хорошо. Соответствующую информацию передает агентство АNSA. В настоящее время начальник Генерального штаба ВС Италии находится в одиночной палате в госпитале.

За минувшие сутки в Италии от вызванного коронавирусом нового типа заболевания погибли 36 человек. Общее количество умерших составило 233 человека, инфицировано 5883 человека. Премьер-министр страны Джузеппе Конте подписал новый декрет, которым предусмотрены экстренные меры по противодействию распространению коронавируса.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию в стране на фоне вспышки коронавирусной инфекции благоприятной. Он призвал россиян быть бдительнее на фоне вспышки китайской инфекции и посоветовал всегда носить защитную маску.