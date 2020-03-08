حصاد أخبار سوريا في 8 مارس / آذار: مسلحون يستعدون لهجوم كيماوي في سراقب‎، رشق سوريون لمدرعات أميركية بالحجارة

سوريا 8 مارس / آذار. كان الإرهابيون يستعدون لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة في مدينة سراقب بمحافظة إدلب. قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتوزيع مساعدات إنسانية لقرية العامرية الواقعة في ضواحي مدينة حلب.

دوريات للشرطة العسكرية الروسية في محافظات حلب والرقة والحسكة

قال رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ جورافليوف إن قامت الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة.

وأضاف أوليغ جورافليوف أن طيران الجيش قام بدوريات جوية على طول طريق القامشلي - تل الشور الغابي - علياء - تل الشور الغابي - مطار القامشلي.

في وقت سابق أصبحت من المعروفة عن حادث السير الكبير على طريق دمشق حمص. أدى اصطدام صهريج وقود مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات أخرى على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد يسفر عن وفاة نحو 30 شخصاً واصابة عدد آخر.

كما ورد أن الولايات المتحدة عارضت اتفاقيتي موسكو وأنقرة بشأن إدلب. أعلن ذلك الوفد الأمريكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

قام الجيش الروسي بتوزيع المساعدات الإنسانية في ضواحي مدينة حلب

قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتوزيع مساعدات إنسانية لقرية العامرية الواقعة في ضواحي مدينة حلب.

حصل اللاجئون والسكان المحليون على بطاطين وخبز وحوالي 250 عبوة غذائية شملت الدقيق والحنطة السوداء والأرز والشاي والحليب المكثف.

تحدث اللاجئون الذين تلقوا مساعدات إنسانية عن الصعوبات التي عانوا منها أثناء القتال. واعترف بعضهم بأن عليهم "شراء" إذن لمغادرة الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون.

نقلت وكالة أنباء روسيا "ريا نوفوستي" عن عمر الزوق "كان من الصعب للغاية مغادرة قريتنا ، ولم يسمح لنا المسلحون بالخروج. ضربوني وسرقوا كل شيء ذي قيمة. لم أعد أحتمل وأخذت زوجتي وأولادي ودفعنا الرشوى للحراس وغادرنا المنطقة تسيطر عليها المسلحين".

الجيش السوري يعثر على أدلة على استعداد إرهابيين لتنفيذ هجوم كيماوي في سراقب

كان الإرهابيون يستعدون لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة في مدينة سراقب بمحافظة إدلب. تم اكتشاف دليل على ذلك من قبل الجيش السوري.

عثر الجيش في أحد من المنازل بمدينة سراقب على أسطوانة بها سائل تسرب ومعدات الحماية الكيميائية ، بالإضافة إلى عبوة ناسفة بدائية بأسلاك. وبحسب الضابط في الجيش السوري ، فإن المادة الصفراء في الأسطوانة مادة كيميائية سامة. وفقا لنتائج التحليل الأولي ، هذا هو الكلور. تم تحييد العبوة ناسفة بالمهندسين. لايزال الخبراء العمل على مكان الحادث.

رشق سوريون لمدرعات أميركية بالحجارة

افاد شام إف إم ان أهالي قرية الكوزلية غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة يمنعون رتلاً للاحتلال الأمريكي يضم 7 مدرعات عسكرية من دخول قريتهم ويرشقونه بالحجارة ويجبرونه على التراجع.

افاد المصدر العسكري على تويتر @klamhor ان الجيش الأمريكي يتغر مواقه في سوريا. ووفقا له ، أرسلت أميركا رتل بالمعدات واللوجستيات إلى قواعدها العسكرية في هذه المحافظة. يعتقد نشطاء محليون أن البيت الأبيض يحاول تشديد سيطرته على حقول النفط حيث تستمر أميركا سرقة النفط السوري.