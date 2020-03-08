Мародеры ПНС оставили без электричества несколько районов города Злитен

Триполи, 8 марта. Террористы одного из незаконных вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии украли около 600 метров питающего электрического кабеля, который снабжал электроэнергией цементный завод в городе Злитен, расположенном восточнее ливийской столицы. Об этом сообщили представители местной компании General Electric Company of Libya (GECOL).

По словам представителей GECOL, в результате кражи провода без электричества остались не менее 25 трансформаторов, снабжавших электроэнергией местные фермы, а также промышленные и жилые районы на западе Злитена. Стоит отметить, что подобные происшествия происходят достаточно часто на территориях, оккупированных группировками, лояльными ПНС Ливии.

Не стоит забывать, что прибывающие на территорию североафриканской страны при участии Турции сирийские наемники из Идлиба, чувствуя свою безнаказанность и вседозволенность, занимаются беспределом в Триполи и его окрестностях. Именно террористы, завербованные для ПНС Анкарой, чаще других бандитов марионеточного режима Файеза Сарраджа промышляют грабежами, разбоем и мародерством. Кроме того, джихадисты занимаются похищением мирных жителей ливийской столицы ради получения выкупа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о продолжающейся переброске наемников из сирийского Идлиба для пополнения живой силой рядов незаконных вооруженных бандформирований ПНС. Также в Ливию активно перебрасывались террористы, завербованные запрещенной в России группировкой «Аль-Каида»1 в Судане, которые заранее проходили спецподготовку в тренировочных лагерях джихадистов.

Помимо террористов Турция поставляет ПНС оружие, боеприпасы и технику, нарушая тем самым оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций. Таким образом турецкие власти продвигают собственные геополитические интересы в регионе, оказывая военную поддержку оккупационному «правительству» Сарраджа.

1 Организация запрещена на территории РФ.