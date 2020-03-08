Сябитова разъяснила свои слова о наказании россиянок за сожительство

Москва, 8 марта. Телеведущая Первого канала Роза Сябитова объяснила свое высказывание про наказание женщин ремнем за внебрачные отношения. «Телесваха» заявила, что суть ее слов намеренно исказили СМИ.

По ее словам, речь шла совершенно о другом, передает издание New Inform.

«Я такого не говорила! Вырвано из контекста, по-своему интерпретировано, я даже не могу понять, где какие концы с концами?! В итоге этот хайп», — отметила Сябитова.

Она подчеркнула, что ее беспокоит та легкость, с которой женщины вступают в отношения без заключения брака.

«Когда такие вещи начинают происходить, когда девушка приходит к матери и говорит: «Я поживу», вот тут нужно родителям, особенно матерям, поговорить со своими детьми», — заявила телеведущая.

По мнению Сябитовой, иные меры возможны лишь в случае, если девушку не удалось убедить. Она обратила внимание на то, что «игнорировать ситуацию категорически нельзя», поскольку молодежь становится инфантильной и не хочет учиться.

При этом, телеведущая не имеет ничего против сожительства, но считает, что такая форма отношений подходит для взрослых людей, которые уже имеют имущество.

«Но для молодых, которые хотят создать семью, рожать детей и т. д., сожительство не подходит. Сожительство «выгодно», как правило, мужчинам, <…> это любовь любимой женщины на уровне вытянутой руки, но отсутствие всех обязательств», — заключила Сябитова.

Она также добавила, что обо всем этом ее заставляет думать большое количество разводов, особенно среди молодежи.