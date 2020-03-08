Сирия, 8 марта. Курдские боевики открыли огонь по протестующим жителям на северо-западе от Дейр-эз-Зора. Еще один взрыв произошел в северной части Алеппо. Неизвестные совершили нападение на блокпост SDF**** в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, понесли потери на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на КПП курдских боевиков на юге Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в организации двух новых вылазок в северной части Алеппо, жертвой одной из которых стал мирный житель; обстреляли демонстрантов в населенных пунктах Сафират Тахтани и Мухаймида в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили междоусобные стычки в районе Тель-Абьяда на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Курдские боевики вновь подозреваются в совершении вылазок в районах, занимаемых союзными Анкаре силами. Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что членов Отрядов народной самообороны (YPG) обвиняют в убийстве одного из протурецких боевиков в населенном пункте Шарран в кантоне Африн.

Кроме того, Telegram-канал (almohrarmedia2) заявляет о детонации СВУ в городе Ар-Раи, который находится у границы с Турцией севернее Аль-Баба. Ответственность за его организацию также возложили на курдских боевиков. По предварительным данным, как минимум один из местных жителей погиб. Напомним, несколько часов назад поступали сведения о взрыве в городе Африн.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) снова вспыхнул конфликт между населением и курдскими боевиками. Новостной портал Al Nour сообщает о том, что жители населенных пунктов Сафират Тахтани и Мухаймида вышли на мирные демонстрации, осудив коррупционные преступления самопровозглашенной курдской администрации. В ответ члены SDF открыли по митингующим огонь, что привело к гибели как минимум трех гражданских лиц. Тем не менее сирийцы из Сафирата Тахтани не перестали оказывать сопротивление, приступив к строительству баррикад на улицах города. Информации о последствиях дальнейшего вооруженного противостояния пока не поступало.

Провинция Идлиб

Оппозиционные источники опубликовали неподтвержденные данные о гибели солдат Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от горы Аз-Завия на юге Идлиба. Как утверждает на своей странице в сети Telegram военный источник (ogn55), несколько военнослужащих правительственных сил погибли или получили ранения в результате детонации одного из оставленных боевиками СВУ в деревне Джидар. Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке. Напомним, ранее сообщалось о том, что инженерные части САА работали в районе Серакиба, где были обнаружены орудия производства Турции и США.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Jarablous_alkabous_9) сообщает о новых междоусобных столкновениях в рядах протурецких сил у Тель-Абьяда в северной части провинции. Вооруженный конфликт случился между боевиками бандгрупп «Джебхат аш-Шамия» и «Ахрар аш-Шаркия». В результате был временно закрыт контрольно-пропускной пункт на въезде в город, а также погибли два члена «Джебхат аш-Шамии». Накануне в данном районе также отмечались стычки между союзными Турции бандгруппами, которые привели к гибели не менее шести боевиков. Бои прекратились после прибытия на место турецких военных.

Провинция Хасака

Поступила информация о нападении неизвестных на позиции курдских боевиков в южной части провинции. Как передает интернет-портал Al Nour, группа вооруженных лиц открыла огонь по блокпосту «Демократических сил Сирии» (SDF) на окраине города Аш-Шаддади, в результате чего один из членов группировки был убит. В совершении налета подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые нередко предпринимают вылазки в зонах контроля SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.