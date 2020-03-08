Сирийскую трассу Дамаск — Алеппо открыли для гражданского транспорта

Дамаск, 8 марта. Сирийская трасса М5 Дамаск — Алеппо возобновила свою работу. Автомобильная трасса М-5 является важным связующим звеном не только между сирийскими городами, но и зарубежными странами. С 8 марта трасса открыта для гражданского автотранспорта.

Автодорога была закрыта из-за боевых действий, однако теперь сирийские автомобилисты могут свободно перемещаться от Хамы до Алеппо. На некоторых участках трассы продолжают действовать блокпосты сирийской армии, однако в целом обстановка спокойная.

Мирные жители Сирии уже активно используют трассу для того, чтобы добраться в город Серакиб, который совсем недавно был освобожден от боевиков. В настоящее время правительственные войска Сирии полностью контролируют город. В населенном пункте активно восстанавливается мирная жизнь, работают кафе и магазины.