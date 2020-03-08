Соседка Артема Саяпина, подозреваемого в убийстве, рассказала, что случилось ночью. ФАН-ТВ

Жители дома 4/35 на улице Ижорского Батальона с вечера вчерашнего дня пребывают в панике: около девяти вечера на лестничной площадке обнаружили тело подростка. Соседи сначала даже не поняли, что произошло. Во всем подъезде отключили свет, слышалась какая-тот возня.

«Мы сидели взаперти без света целый час. Говорят, три мальчика, друзья, собрались. Может и праздник отмечали. 14–15 лет, сами знаете, компьютерные игры, что им там в голову стукнуло — не знаю. Это у папы было ружье в квартире. Может, хотел показать. Но это было ружье, с этим разве можно играть», — уверена Лариса, соседка семьи Саяпиных.

Как оказалось позже, в квартире №47 собрались три подростка, взрослых дома не было. Через некоторое время раздался выстрел. По одной из версий хозяин квартиры Артем Саяпин решил похвастаться перед друзьями отцовским охотничьим ружьем, видимо, не ожидая, что оно заряжено. К слову сказать, ружье принадлежит отцу Артема Виталию Саяпину, судье Третьего кассационного суда.

По последним данным 15-летний Артем Саяпин, подозреваемый в убийстве своего друга, найден в Пушкине. Подросток признал свою вину и заявил, что это произошло по неосторожности.