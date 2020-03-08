Врачи рассказали, как распознать серьезную болезнь по пятнам на коже

Москва, 8 марта. О развитии внутренних заболеваний у человека можно узнать по пятнам на коже. Немецкие врачи выделили четыре опасных сигнала кожи, которые чаще всего указывают на проблемы с кишечником и печенью. Об этом заявил доктор Йенс Тесманн.

Тесманн сообщил, что красные пятна, появляющиеся на коленях, могут говорить о воспалении, вызванном бактериями. Чаще всего у людей с подобными симптомами диагностируют тонзиллит, язвенный колит и болезнь Крона.

По его словам, если кожа приобрела желтоватый оттенок, то у человека произошел застой желчи или появился гепатит. Подобные процессы вызваны неспособностью печени расщеплять желчный пигмент. Кроме того, это вызывает резкий рост билирубина в организме.

Если на коже появляется сосудистая сетка, то это может сигнализировать о нарушениях работы печени, циррозе, гепатите или жировой болезни. Проявление подобного «узора» на лице говорит о том, что человек в течение длительного времени подвергался воздействию ультрафиолетовых лучей.

От отметил, что человеку нужно озаботиться вопросом проходимости сосудов, если красные пятная появляются на подушечке большого пальца или ладонях.

При проявлении подобных изменений эпидермиса стоит незамедлительно обратиться за помощью к специалистам для того, чтобы избежать серьезных последствий для собственного организма.