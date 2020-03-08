В Крыму «войну с картами» назвали сутью украинской стратегии по возвращению полуострова

Сотрудники посольства Украины в США обнаружили очередную «зраду»: американское издание VOX в своем фильме о распространении коронавируса COVID-19 опубликовало мировую карту, на которой Крымский полуостров был отмечен как часть Российской Федерации. «Дипломаты» начали массово писать в комментариях к видеозаписи гневные сообщения с требованием переделать фильм. Это известие не удивило члена Совета Федерации от республики Крым Сергея Цекова. В интервью Федеральному агентству новостей он назвал «войну с картами» самой сутью украинской стратегии по возвращению полуострова.

«Получается такое исключительно виртуальное «возвращение», — заметил собеседник ФАН. — Но надо отметить также, что и на самой Украине частенько появляются карты, где та изображается без Крыма. Все это свидетельствует о том, что и политики, и журналисты, и рядовые граждане во всем мире реально понимают, что наш полуостров является составной частью Российской Федерации, как осознают они и то, что обратного пути у Крыма больше не будет — он уже был, когда в 2014 году полуостров воссоединился с Россией».

Парламентарий заявил, что во всех смыслах незаконными являются не события Русской весны, а то, что произошло почти ровно за 60 лет до этого, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, не спросив жителей Крыма, передал полуостров под юрисдикцию Украинской ССР.

«Вы знаете, я являюсь председателем Русской общины Крыма уже 17 лет, — сказал Цеков. — И я один из тех, кто ее создал в 1993 году. Во времена нахождения нашего полуострова в составе Украины мы открыто заявляли о нелегитимности подобного положения вещей — и 19 февраля 1954 года считалось нами черным днем в истории Крыма. Но когда полуостров стал частью Российской Федерации, мы впервые за долгое время вздохнули свободно и поняли, что вернулись домой. Россия — это наша Родина, наша страна. И все в Крыму очень счастливы уже просто от осознания этого факта. Мы и не предполагали, что воссоединение случится еще при нашей жизни. И когда я говорю «мы», я имею ввиду не только представителей Русской общины Крыма, а всех ее жителей».

Напомним, крымский полуостров воссоединился с Российской Федерацией по результатам референдума 18 марта 2014 года. За воссоединение высказалось 96,77% жителей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.