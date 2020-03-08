В ПФР объяснили, как можно получить пенсию в размере 50 тысяч рублей

Москва, 8 марта. Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Об этом рассказала глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

По ее словам, ЕДВ предусмотрена для некоторых категорий граждан. В разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» Марина Густова прокомментировала информацию о том, что жительница Омской области получает пенсию в размере 52,5 тыс. рублей, хотя средний размер выплат составляет 13,8 тыс. рублей.

«Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна», — отметила Густова.

По ее словам, у каждого гражданина России есть персональный пенсионный счет, который учитывает множество факторов. Марина Густова подчеркнула, что ветераны, инвалиды и другие категории граждан могут рассчитывать на ЕДВ, которая предполагает увеличение обычной пенсии.

Напомним, в Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей. Об этом рассказал заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич. По ее словам, данную сумму пенсионерка заработала исключительно на страховых взносах.