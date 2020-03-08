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Подозреваемого в убийстве друга подростка отправили под домашний арест

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Подозреваемого в убийстве друга подростка отправили под домашний арестСанкт-Петербург, 8 марта. Колпинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего подростка, который подозревается в убийстве друга. Суд избрал юноше меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

7 марта в подъезде многоквартирного дома по улице Ижорского батальона в городе Колпино был обнаружен труп 14-летнего подростка с огнестрельным ранением. 8 марта правоохранители задержали 14-летнего сына одного из местных судей, который подозревается в совершении данного преступления. В ходе допроса подросток признался, что застрелил своего приятеля случайно.

 

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