90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы нагрянули в Минздрав Владимирской области и департамент имущественных отношений администрации региона с внеплановой проверкой. Поводом послужил сигнал активистов Общероссийского народного фронта, которые обнаружили признаки картельного сговора в 20 торговых процедурах на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Смотрите видеорепортаж специального корреспондента ФАН Анастасии Алексеевой.

«Мы копировали документы, информацию с рабочих компьютеров. Служебная переписка может указывать на сговоры с органами власти и между хозяйствующими субъектами при участии в торгах», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Росси Павел Ремесюк.

Руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев считает, что региональный Минздрав мог координировать деятельность компаний, которые участвовали в торгах.

«Не все участвовали в прозрачных процедурах, информация о которых выкладывалась в публичный доступ. Во Владимире ведь есть предприниматели, которые стоят мобильные ФАПы. Почему компании, у которых заводы и так далее, не участвовали в торгах?» — удивляется общественник.

Медицинские учреждения на общую сумму 250 млн рублей должны были соорудить в регионе в прошлом году, но сегодня из них работают только четыре. Коробки зданий готовы у десяти, остальные 11 — еле строятся.

В 16-милионном ФАПе в селе Лучинское Собинского района с населением в 140 человек в конце декабря должен был появиться врач. Оказывать медицинскую помощь на этих 83 кв метрах никто не торопится. Застройщик еще не приступил к внутренней отделке помещений, не говоря уже о благоустройстве территории.

На вопрос корреспондента ФАН на каком этапе находятся работы, строитель поспешно удаляется со словами: «Я не знаю, не могу ничего сказать».

Большинство помещений представляют собой голые стены. Кое-где на полу лежит неразобранное оборудование. Эксперты бюро расследований ОНФ измеряют уровень естественного освещения в кабинете врача. Соответствующие требования прописаны в СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а также в приказе Минздрава России от 15 мая 2012 года N 543н.

«340 люкс. Этого недостаточно», — комментирует показания люксометра эксперт Бюро расследований ОНФ Дмитрий Афанасьев.

Норма — не меньше 400 люкс.

«В процессе трудовой деятельности врача может настигнуть профессиональное заболевание», — заявил корреспонденту ФАН эксперт Бюро расследований ОНФ Василий Ефремов.

При включенном свете прибор показывает 1400 — трех ламп здесь хватает, но полагаться только на них не следует, утверждают специалисты.

«Освещения недостаточно. Мало окон, чтобы ФАП работал в случае отсутствия электроэнергии при естественном освещении», — пояснила эксперт Бюро расследований ОНФ Елена Межевикина.

Один их самых дорогих ФАПов в стране утопает в весенних водах. Грунт вокруг здания просел, а дорогу, ведущую в село Кишлеево, и вовсе размыло.

«Колеса здесь все оставишь! Надо как-то менять, делать!» — говорит корреспонденту ФАН проезжающий мимо Сергей Крутелев.

Промоины и ямы на дороге образовались именно после работы строителей, говорят местные жители.

«Вода с поля идет в деревню, размывает дорогу в деревню, идет к нам на огороды, в дома. Мы без дорог останемся!» — переживает Наталья Вайкина.

Людмила Евдокимова уже готова к тому, что на машине здесь скоро будет не проехать.

«Пешком прыгать будем! — говорит женщина. — Если здесь идет канава, надо было сначала трубу положить, вот она идет в овражек и сходит туда по ручью. А это что такое?»

По мнению Валерия Алексеева, за выполненные с нарушениями работы должны нести ответственность, в том числе, местные власти, которые подписывали документы.

«Скорее всего, предприниматели договаривались, потому что на торгах они практически не пересекались. Большинство торгов выиграно по максимальной стоимости. Стоимость контрактов запредельная», — пояснил он.

Ситуацией возмущен и местный депутат.

«Надо делать по-человечески! Если им доверили деньги налогоплательщиков, надо сделать так, чтобы они не были выкинуты на ветер, — говорит Игорь Коротин. — Сейчас здесь надо все раскапывать, повторно заваливать щебенкой, прокладывать трубу».

По его словам, открытия ФАПов не могут дождаться и жители окрестных деревень.

«В Волосове их сдали два, но ни один не работает, фельдшер сидит, бедная, в школе», — негодует депутат Совета народных депутатов МО Толпуховского сельского поселения.

Без врача в селе тяжело. До ближайшего медпункта люди добираются на такси или на скорой помощи.

«Сейчас ездим в Ставрово за 9 км, с 5 часов утра, занимаем очередь, стоим. Талоны кончаются у них, поэтому несколько дней подряд ездишь, чтобы попасть к врачу», — жалуется Анатолий Олейников.

По словам Натальи Вайкиной, пациентам стационара в такую даль ездить трудно.

«Лежишь под капельницей, смотришь на часы, автобус идет или 200 рублей такси», — говорит жительница Лучинского.

В деревне Кипрево Киржачского района подрядчик попытался за два месяца построить целую врачебную амбулаторию на 310 кв. м. Уже март, но территория завалена строительными блоками и песком, с окон не снята защитная пленка.

Словосочетание доступная медпомощь на селе местные жители, а их здесь под тысячу, воспринимают как насмешку: 29 миллионов рублей должны были потратить на строительство объекта, но ни благоустройства, ни наружного освещения, ни внутренней отделки помещений здесь, как и в Лучинском, нет.

Валерий Алексеев заинтересовался замерзшим в снегу около крыльца документом.

«Выдача иностранной валюты. Видимо, строителям. Доллары США, — читает он. — Вообще из найденных нами в 2019 году конструкций по программе развития первичной помощи на селе это самый дорогой объект. В ФАС проверят все документы на наличие признаков возможного сговора участников торгов».

Почему врачебная амбулатория не работает, в местной администрации не знают, и пеняют на заказчика ГБУЗ ВО «Киржачская РБ».

«Не открыли, потому что погодные условия были такие, поэтому строительство затянулось. Главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская РБ», он периодически присутствует на планерках и мы задаем ему вопросы, а он нам дает такие ответы. В основном все сделано, осталось закупить и завезти оборудование. Оборудование закупается через торги, сами понимаете, там везде свои сроки», —объяснила корреспонденту ФАН глава Администрации Кипревского сельского поселения Светлана Кондратьева.

Как объект может быть «в основном» сдан при таком количестве недоделок — для нас осталось загадкой.

«Какой состав предполагается по врачам?» — интересуется у чиновника руководитель Бюро расследований ОНФ. «Я вам тоже на этот вопрос не могу ответить», — отвечает Светлана Кондратьева.

На всю деревню — один фельдшер. Специалист ютится в маленьком ФАПе-избушке и не справляется с потоком населения, заявили корреспонденту ФАН местные жители.

«Мы ждем не просто амбулаторию. Мы ждем хорошего участкового врача, терапевта, который бы мог как травматолог, окулист, оказать все услуги, — сказала учитель начальных классов МКОУ «Данутинская средняя общеобразовательная школа» Надежда Белова. — Чтобы мы могли здесь, в стационаре, полечиться, чтобы нас никуда не отсылали. Сейчас мы ездим в Киржач за 12 км. Рейсовый автобус ходит очень редко. Кроме того, у нас в школе учится 120 человек, растет число многодетных семей. Поэтому, конечно, нужен и детский врач».

В послании Федеральному собранию президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил общественникам проконтролировать строительство ФАПов по всей стране. В прошлом году Минздрав России планировал ввести в строй 350 новых амбулаторий в 66 субъектах страны в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Активисты ОНФ уверены, Владимирская область — не единственный регион с недостроями.

«Масштаб проблемы более, чем значительный. Он говорит о том, что, если программу не переформатировать, не поставить ее под очень жесткий контроль, никаких ФАПов в стране не будет», — заявил корреспонденту ФАН руководитель бюро расследований ОНФ.

Общественники проводят анализ закупок ФАПов в регионах, сверяя данные с информацией от активистов ОНФ на местах.

«Мы рассчитываем на то, что новый министр здравоохранения подключится. У него есть возможность начать с чистого листа по ФАПам. Четко, жестко и системно», — сказал Валерий Алексеев.

Доклад об итогах мониторинга строительства ФАПов общественники намерены представить президенту в апреле. Анализ собранных во время визита ФАС сведений займет три месяца. По данным Минздрава России, в этом году во Владимирской области должны построить еще 38 ФАПов.

Добавим: в этом году на базе проекта «За честные закупки» в ОНФ создали бюро расследований. Открытая площадка объединила 14 тысяч активистов по всей стране, занимающихся борьбой с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств.