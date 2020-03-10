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90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

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90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы нагрянули в Минздрав Владимирской области и департамент имущественных отношений администрации региона с внеплановой проверкой. Поводом послужил сигнал активистов Общероссийского народного фронта, которые обнаружили признаки картельного сговора в 20 торговых процедурах на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Смотрите видеорепортаж специального корреспондента ФАН Анастасии Алексеевой.

«Мы копировали документы, информацию с рабочих компьютеров. Служебная переписка может указывать на сговоры с органами власти и между хозяйствующими субъектами при участии в торгах», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Росси Павел Ремесюк.

Руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев считает, что региональный Минздрав мог координировать деятельность компаний, которые участвовали в торгах.

«Не все участвовали в прозрачных процедурах, информация о которых выкладывалась в публичный доступ. Во Владимире ведь есть предприниматели, которые стоят мобильные ФАПы. Почему компании, у которых заводы и так далее, не участвовали в торгах?» — удивляется общественник.

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

Медицинские учреждения на общую сумму 250 млн рублей должны были соорудить в регионе в прошлом году, но сегодня из них работают только четыре. Коробки зданий готовы у десяти, остальные 11 — еле строятся.

В 16-милионном ФАПе в селе Лучинское Собинского района с населением в 140 человек в конце декабря должен был появиться врач. Оказывать медицинскую помощь на этих 83 кв метрах никто не торопится. Застройщик еще не приступил к внутренней отделке помещений, не говоря уже о благоустройстве территории. 

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

На вопрос корреспондента ФАН на каком этапе находятся работы, строитель поспешно удаляется со словами: «Я не знаю, не могу ничего сказать».

Большинство помещений представляют собой голые стены. Кое-где на полу лежит неразобранное оборудование. Эксперты бюро расследований ОНФ измеряют уровень естественного освещения в кабинете врача. Соответствующие требования прописаны в СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а также в приказе Минздрава России от 15 мая 2012 года N 543н.

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

«340 люкс. Этого недостаточно», — комментирует показания люксометра эксперт Бюро расследований ОНФ Дмитрий Афанасьев.

Норма — не меньше 400 люкс.

«В процессе трудовой деятельности врача может настигнуть профессиональное заболевание», — заявил корреспонденту ФАН эксперт Бюро расследований ОНФ Василий Ефремов.

При включенном свете прибор показывает 1400 — трех ламп здесь хватает, но полагаться только на них не следует, утверждают специалисты.

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

«Освещения недостаточно. Мало окон, чтобы ФАП работал в случае отсутствия электроэнергии при естественном освещении», — пояснила эксперт Бюро расследований ОНФ Елена Межевикина.

Один их самых дорогих ФАПов в стране утопает в весенних водах. Грунт вокруг здания просел, а дорогу, ведущую в село Кишлеево, и вовсе размыло.

«Колеса здесь все оставишь! Надо как-то менять, делать!» — говорит корреспонденту ФАН проезжающий мимо Сергей Крутелев.

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

Промоины и ямы на дороге образовались именно после работы строителей, говорят местные жители.

«Вода с поля идет в деревню, размывает дорогу в деревню, идет к нам на огороды, в дома. Мы без дорог останемся!» — переживает Наталья Вайкина.

Людмила Евдокимова уже готова к тому, что на машине здесь скоро будет не проехать.

«Пешком прыгать будем! — говорит женщина. — Если здесь идет канава, надо было сначала трубу положить, вот она идет в овражек и сходит туда по ручью. А это что такое?»

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

По мнению Валерия Алексеева, за выполненные с нарушениями работы должны нести ответственность, в том числе, местные власти, которые подписывали документы.

«Скорее всего, предприниматели договаривались, потому что на торгах они практически не пересекались. Большинство торгов выиграно по максимальной стоимости. Стоимость контрактов запредельная», — пояснил он.

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

Ситуацией возмущен и местный депутат.

«Надо делать по-человечески! Если им доверили деньги налогоплательщиков, надо сделать так, чтобы они не были выкинуты на ветер, — говорит Игорь Коротин. — Сейчас здесь надо все раскапывать, повторно заваливать щебенкой, прокладывать трубу».

По его словам, открытия ФАПов не могут дождаться и жители окрестных деревень. 

«В Волосове их сдали два, но ни один не работает, фельдшер сидит, бедная, в школе», — негодует депутат Совета народных депутатов МО Толпуховского сельского поселения.

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

Без врача в селе тяжело. До ближайшего медпункта люди добираются на такси или на скорой помощи.

«Сейчас ездим в Ставрово за 9 км, с 5 часов утра, занимаем очередь, стоим. Талоны кончаются у них, поэтому несколько дней подряд ездишь, чтобы попасть к врачу», — жалуется Анатолий Олейников.

По словам Натальи Вайкиной, пациентам стационара в такую даль ездить трудно.

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

«Лежишь под капельницей, смотришь на часы, автобус идет или 200 рублей такси», — говорит жительница Лучинского.

В деревне Кипрево Киржачского района подрядчик попытался за два месяца построить целую врачебную амбулаторию на 310 кв. м. Уже март, но территория завалена строительными блоками и песком, с окон не снята защитная пленка.

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

Словосочетание доступная медпомощь на селе местные жители, а их здесь под тысячу, воспринимают как насмешку: 29 миллионов рублей должны были потратить на строительство объекта, но ни благоустройства, ни наружного освещения, ни внутренней отделки помещений здесь, как и в Лучинском, нет.

Валерий Алексеев заинтересовался замерзшим в снегу около крыльца документом.

«Выдача иностранной валюты. Видимо, строителям. Доллары США, — читает он. — Вообще из найденных нами в 2019 году конструкций по программе развития первичной помощи на селе это самый дорогой объект. В ФАС проверят все документы на наличие признаков возможного сговора участников торгов».

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

Почему врачебная амбулатория не работает, в местной администрации не знают, и пеняют на заказчика ГБУЗ ВО «Киржачская РБ».

«Не открыли, потому что погодные условия были такие, поэтому строительство затянулось. Главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская РБ», он периодически присутствует на планерках и мы задаем ему вопросы, а он нам дает такие ответы. В основном все сделано, осталось закупить и завезти оборудование. Оборудование закупается через торги, сами понимаете, там везде свои сроки», —объяснила корреспонденту ФАН глава Администрации Кипревского сельского поселения Светлана Кондратьева.  

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

Как объект может быть «в основном» сдан при таком количестве недоделок — для нас осталось загадкой.

«Какой состав предполагается по врачам?» — интересуется у чиновника руководитель Бюро расследований ОНФ.

«Я вам тоже на этот вопрос не могу ответить», — отвечает Светлана Кондратьева.

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

На всю деревню — один фельдшер. Специалист ютится в маленьком ФАПе-избушке и не справляется с потоком населения, заявили корреспонденту ФАН местные жители.

«Мы ждем не просто амбулаторию. Мы ждем хорошего участкового врача, терапевта, который бы мог как травматолог, окулист, оказать все услуги, — сказала учитель начальных классов МКОУ «Данутинская средняя общеобразовательная школа» Надежда Белова. — Чтобы мы могли здесь, в стационаре, полечиться, чтобы нас никуда не отсылали. Сейчас мы ездим в Киржач за 12 км. Рейсовый автобус ходит очень редко. Кроме того, у нас в школе учится 120 человек, растет число многодетных семей. Поэтому, конечно, нужен и детский врач».

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

В послании Федеральному собранию президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил общественникам проконтролировать строительство ФАПов по всей стране. В прошлом году Минздрав России планировал ввести в строй 350 новых амбулаторий в 66 субъектах страны в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Активисты ОНФ уверены, Владимирская область — не единственный регион с недостроями.    

«Масштаб проблемы более, чем значительный. Он говорит о том, что, если программу не переформатировать, не поставить ее под очень жесткий контроль, никаких ФАПов в стране не будет», — заявил корреспонденту ФАН руководитель бюро расследований ОНФ.

90% ФАПов Владимирской области не работают из-за возможных картелей

Общественники проводят анализ закупок ФАПов в регионах, сверяя данные с информацией от активистов ОНФ на местах.

«Мы рассчитываем на то, что новый министр здравоохранения подключится. У него есть возможность начать с чистого листа по ФАПам. Четко, жестко и системно», — сказал Валерий Алексеев.

Доклад об итогах мониторинга строительства ФАПов общественники намерены представить президенту в апреле. Анализ собранных во время визита ФАС сведений займет три месяца. По данным Минздрава России, в этом году во Владимирской области должны построить еще 38 ФАПов.

Добавим: в этом году на базе проекта «За честные закупки» в ОНФ создали бюро расследований. Открытая площадка объединила 14 тысяч активистов по всей стране, занимающихся борьбой с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств.

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