Коронавирус напугал финских военных на учениях НАТО

Хельсинки, 8 марта. Подразделения вооруженных сил Финляндии не будут принимать участие в учениях НАТО из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Финляндии.

Военные учения НАТО «Холодный ответ 2020» (Cold Response 2020) стартуют 9 марта на территории Норвегии. В маневрах примут участие 16 тысяч военнослужащих из 10 стран альянса. 6 марта более 1,3 тысячи военнослужащих в Норвегии были помещены на карантин, после того, как у одного из участников предстоящих маневров выявили коронавирус, передает газета «Известия». Коронавирус напугал финских военных, поэтому оборонное ведомство страны отказалось от участия в учениях НАТО.

«Из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии Силы обороны Финляндии решили не посещать учения Cold Response 2020», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. В настоящее время более 105 тысяч человек заразились коронавирусом. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксированы 17 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.