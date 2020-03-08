Террористы ПНС обстреляли позиции ЛНА с территории военного аэродрома «Митига»

Триполи, 8 марта. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с территории военного аэродрома «Митига» ведут артиллерийский огонь по позициям военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА), в очередной раз нарушая режим прекращения боевых действий. Об этом сообщил один из жителей Триполи на своей странице в социальной сети Facebook.

За последние несколько недель боевики незаконных вооруженных бандформирований ПНС, сирийские наемники, привезенные в Ливию при содействии Турции, а также турецкие интервенты в значительной степени активизировали свою провокационную деятельность против сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Очевидно, что террористическое марионеточное «правительство» в Триполи попросту не способно соблюдать перемирие и стремиться возобновить кровопролитие, спровоцировав дальнейшую эскалацию конфликта.

Тем не менее, несмотря на многочисленные нарушения, ливийская армия продолжает соблюдать режим тишины, поскольку настроена на мирное политическое урегулирование затяжного кризиса в североафриканском государстве. Это подтвердил накануне официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари в своем заявлении, отметив, что точечный огонь ведется исключительно в ответ на провокации со стороны боевиков ПНС.

Стоит отметить, что на территории аэропорта «Митига», где турецкие оккупанты обустроили военную базу, находится одноименная частная тюрьма, в которой более девяти месяцев незаконно удерживаются двое российских граждан — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социологов из России еще в мае прошлого года похитили боевики из группировки RADA полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, связанные с «МВД» ПНС. Со стороны марионеточного режима Файеза Сарраджа за все это время так и не было предъявлено никаких официальных обвинений в адрес сотрудников Фонда защиты национальных ценностей.

Нахождение вблизи позиций террористов ПНС, с которых они ведут артиллерийский огонь по военным ЛНА, пытаясь сорвать перемирие, грозит жизням и здоровью похищенных россиян. Кроме того, бандиты, «охраняющие» тюрьму, содержат Максима и Самера в ужасных условиях, издеваются над ними и подвергают пыткам. Несмотря на это, наши соотечественники надеются на скорейшее освобождение, чтобы вернуться на родину к своим близким.