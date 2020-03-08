Националисты пытались сорвать марши за права женщин в украинских мегаполисах

В Международный женский день, 8 марта, в крупных городах Украины прошли марши за права женщин. Самый массовый состоялся в Киеве, в Запорожье активистки устроили акцию под девизом «Женщина — не кухонный комбайн», крупные митинги прошли также во Львове, Харькове и Херсоне. Практически везде помешать активисткам пытались представители местных националистических организаций. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Самый массовый марш за права женщин состоялся в воскресенье в центре Киева — более 1000 человек вышли на Михайловскую площадь. Феминистки и феминисты пришли с самодельными плакатами: «Феминизм или варварство», «Поплакала и стоп? Женщины — не фиалки», «Я тоже могу готовить», «Цветы — клумбам, права — женщинам», «Нет кухонному насилию», «Мужчины не боятся равенства» и другими.

Официальным требованием акции являлась ратификация Украиной конвенции Совета Европы «О предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия», подписанной в Стамбуле в 2011 году. Этот документ устанавливает ряд преступлений, которые следует квалифицировать как насилие против женщин. Страны, которые ратифицируют договор, должны ввести за их совершение уголовную ответственность. В частности, это касается физического, сексуального, психологического насилия, преследования, принудительного брака, принудительных абортов и стерилизации, а также «преступлений чести».

«Мы собрались, чтобы напомнить городу, людям и власти, что обсуждать и находить решения проблем гендерного неравенства и угнетения женщин всегда уместно», — заявили организаторы марша.

На мероприятие было стянуто несколько сотен нацгвардейцев и полицейских, поскольку на акцию пришли и ее противники — национал-радикалы из «Национального корпуса» и «Традиции и порядка».

Примерно в 12:45 началось шествие в Киеве от Михайловской площади в направлении майдана Незалежности. Примерно к 13:10 колонна, скандируя «Бунтуй, люби, права не отдавай!» и «Цветы — клумбам, права — женщинам!», пришла на Европейскую площадь. Когда участники акции продолжили движение по Владимирскому спуску, некие праворадикалы пытались бросать камни и яйца в сопровождаемую нацгвардией и полицией колонну, но были быстро задержаны правоохранителями.

Примерно в такой же обстановке прошел и марш за права женщин 8 марта в Херсоне. Как убедился корреспондент ФАН, в акции участвовали около 40 человек — представители феминистских и правозащитных организаций, активисты и пришедшие поддержать их рядовые херсонцы. Они принесли с собой плакаты «Соблюдайте Стамбульскую конвенцию», «Женщина — тоже человек», «Долой домашнее насилие» и т. д.

На площадь Свободы пришли и националисты из местного отделения «Традиции и порядка» — они выкрикивали угрозы в адрес феминистов и советовали им «отправляться жить в Европу». Кроме того, радикалы даже метнули в толпу феминисток несколько яиц, впрочем, те разбились об асфальт, никого не задев. Подобраться к участникам акции вплотную шансов у них не было — силовики окружили активистов плотным кольцом.

По словам одного из организаторов акции Натальи Деревянко, она касается равных прав не только для женщин, но и для мужчин.

«Мы таким образом показываем, что женщина — это личность, которая может выбирать, чем заниматься. И женщина может делать домашнюю работу, но это не ее обязанность. Плюс мы хотели показать, что есть много мужчин, которые говорят, что феминизм — это то, что и им нужно. Им нужны равные права, которые очень важны для них», — сказала она.

«Лично я требую дополнительных прав и свободы. А тем временем 8 Марта превратилось просто в какой-то карнавал с цветами и плюшевыми мишками. При этом, чтобы достичь высшей ступеньки в карьере, женщинам нужно сделать намного больше, чем мужчинам. К тому же наши ошибки воспринимаются гораздо серьезнее, чем ошибки мужчин», — посетовала Анна, участница акции в Херсоне.

После непродолжительного митинга на площади Свободы участники акции прошли маршем по проспекту Ушакова до улицы Суворова. Как ни старались национал-радикалы, мероприятие прошло без инцидентов и провокаций. На мероприятии присутствовало около сотни силовиков: бойцы нацгвардии, патрульные полицейские, а также представители Херсонского отделения нацполиции, которые оцепили место проведения акции.

Феминистский марш прошел в рамках недели фем-активизма в Херсоне, которая открылась выставкой гендерного искусства «Цена любви». По окончании марша всех желающих пригласили на показ документального фильма «Женская солидарность», а вечером — на акцию «Позвоните в колокол гендерного равенства».