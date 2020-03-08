Клинцевич обвинил следствие по делу MH17 в «беспределе»

Москва, 8 марта. Доказательная база следственной группы по делу о крушении малайзийского Boeing вызывает вопросы. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По словам сенатора, следствие ссылается на информацию из сомнительных источников.

«Ну, у них там не все благополучно с доказательной базой. Все их действия пойдут по беспределу. Этот сознался, тот сказал. Информацию берут из Интернета», — отметил Клинцевич в разговоре с корреспондентом телеканала «360».

Он подчеркнул, что работа следственной группы по MH17 запомнилась странными решениями и нестыковками. Парламентарий добавил, что МИД должен отреагировать на попытки следователей установить контакты со свидетелями из России без ведома Москвы.

Ранее стало известно, что совместная следственная группа по делу рейса MH17 обманным путем пыталась допросить граждан России. Об этом сообщили журналисты независимой платформы Bonanza Media.

Напомним, Boeing-777, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию, потерпел крушение в июле 2014 года на юго-востоке Украины. В результате трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета.

По официальной версии, лайнер был сбит ракетой из ЗРК «Бук». Украинские власти обвинили в причастности к трагедии Россию и республики Донбасса. Однако в ДНР и ЛНР подчеркнули, что их военные не обладают оружием, способным уничтожать цели на подобной высоте. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что следствие игнорирует доказательства, предоставленные российской стороной.