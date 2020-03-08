Разработчик игр для PlayStation 5 рассказал о впечатляющих особенностях новой консоли

Москва, 8 марта. Разработчик игр для новой приставки PlayStation 5 рассказал об уникальных особенностях консоли, которые поразят пользователей со всего мира. Глава студии LKA Лука Далко впечатлился очень реалистичной картинкой, которую будет демонстрировать новый гаджет.

По его словам, изображение в играх будет максимально детализированным. Это стало возможным благодаря впечатляющей трассировке лучей. Плотность текселей в новой приставке будет невероятно высокой.

По словам разработчиков, PlayStation 5 никого не оставит равнодушным и поразит новым техническим уровнем исполнения, до которого будет сложно дотянуться конкурентам компании Sony. По предварительным данным, новая консоль должна поступить в продажу к новогодним праздникам, точная дата пока не разглашается. В ближайшее время должно появиться презентационное видео нового игрового продукта.

Ранее сообщалось, что консоли нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5 будут в основном работать на оборудовании AMD. Конкуренцию консолям должны составить новые игровые ноутбуки. Это связано с тем, что многие люди выбирают портативные компьютеры хотя бы потому, что не хотят зависеть от больших экранов телевизоров, передает «Ридус».