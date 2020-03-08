Армия Хафтара разнесла склад оружия боевиков ПНС Ливии вблизи аэропорта «Митига»

Триполи, 8 марта. Телеграм-канал Skynews arabia сообщил об ударах сил Ливийской национальной армии (ЛНА) по складам оружия боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, расположенным вблизи аэропорта «Митига» в Триполи.

Огонь со стороны ЛНА был точечным ударом в ответ на атаку боевиков ПНС Ливии в течение всего дня. Ранее армия под началом фельдмаршала Халифы Хафтара отразила атаку ПНС Ливии к востоку от Мисураты — бандформирования и террористические группировки, поддерживаемые Турцией, 7 марта предприняли попытку продвижения к позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в направлении аль-Хиша.

Напомним, склад оружия боевиков, по которому ударила артиллерия ЛНА, располагается вблизи аэропорта «Митига» в Триполи, фактически выполняющим функции военного аэродрома. Так, сегодня туда приземлился частный турецкий самолет.

Неподалеку от аэропорта находится одноименная неофициальная ливийская тюрьма, широко известная своими бесчеловечными условиями содержания и жестоким отношением тюремщиков к заключенным с применением пыток и насилия. С мая 2019 года там незаконно удерживаются двое россиян — социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан — были похищены боевиками террористической группировки RADA. Отметим, что до сих пор гражданам России не были предъявлены обвинения.

Отметим, «министр внутренних дел» ПНС Ливии Фатхи Башага тесно связан с полевым командиром Абд аль-Рауфом Каррой, контролирующим частную тюрьму «Митига» при помощи боевиков группировки RADA.