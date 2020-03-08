ПНС Ливии ведет обстрел из РСЗО «Град», прикрываясь спинами мирных жителей

Триполи, 8 марта. Пользователи Facebook сообщают об очередном обстреле жилых районов Триполи со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

В социальных сетях появилась информация об обстреле из гаубицы с позиций ПНС Ливии в парке ан-Наср — фактически бандформирования Файеза Сарраджа таким образом прячутся за спинами мирных жителей, зная, что Ливийская национальная армия (ЛНА) не станет стрелять по своим гражданам.

Еще один обстрел был произведен ракетами РСЗО «Град» — под огонь попал район Сук аль-Джума.

Турция продолжает участвовать в поддержке так называемого Правительства национального согласия Ливии, поставляя вооружение и боевиков из сирийского Идлиба вопреки всем достигнутым договоренностям в Москве и Берлине, в то же время продолжая риторику миротворческих инициатив в «больших кабинетах».

Ранее глава «министерства внутренних дел» ПНС Ливии Фатхи Башага фактически заявил о наступлении на армию Халифы Хафтара на южных окраинах Триполи. Ливийская национальная армия, в свою очередь, заверила мировую общественность в готовности соблюдать режим прекращения огня.