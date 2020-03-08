«Специалисты из Турции» прибыли оценить «ущерб, нанесенный ЛНА»

Триполи, 8 марта. Пользователи Facebook пишут о прибытии в аэропорт «Митига» в Триполи группы турецких специалистов на частном самолете — гости Файеза Сарраджа планируют «оценить ущерб», нанесенный артиллерией Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что ПНС провоцировало Ливийскую национальную армию на ответный огонь. Обстрелы мирных ливийских кварталов не остались незамеченными — ЛНА в окрестностях Триполи уничтожила 142 наемников ПНС Ливии, привезенных на территорию североафриканской страны Турцией.

Кроме того, бандформирования, подчиняющиеся главе так называемого Правительства национального согласия Ливии Файезу Сарраджу, 7 марта предприняли попытку прорыва к позициям Ливийской национальной армии в направлении аль-Хиша к востоку от Мисураты. Известно, что силам Халифы Хафтара удалось отразить атаку боевиков — это смог подтвердить командующий оперативным штабом Сирта генерал-майор ЛНА Салим Дерьяк.

Еще одна попытка продвижения была предпринята террористами в районе аль-Вишка, где боевики также не смогли пробиться через оборону Ливийской национальной армии. Об этом сообщал новостной канал в Twitter, связанный с ЛНА.

Помимо турецкого частного самолета в аэропорту «Митига» также сегодня был замечен турецкий БПЛА — территория аэропорта уже давно используется боевиками ПНС Ливии как военный аэродром. Наряду с этим там все еще совершаются рейсы гражданскими воздушными судами — для боевиков ПНС это удобный способ «прикрыть» обстрелы. Неподалеку от «Митиги» находится одноименная неофициальная ливийская тюрьма, широко известная бесчеловечными пытками тюремщиков и ненадлежащим отношением к заключенным. С мая 2019 года там незаконно удерживаются двое российских граждан — социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россияне были похищены боевиками группировки RADA, которой командует Абд аль-Рауф Карра — подопечный главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги.

Вопреки всем заключенным договоренностям в Москве и Берлине Турция продолжает принимать участие в поддержке ПНС Ливии путем прямых поставок оружия в Триполи, игнорируя, в том числе, и эмбарго ООН 2011 года. Кроме того, Анкара также поставляет сирийских боевиков из Идлиба на сторону триполитанского правительства для борьбы с Ливийской национальной армией, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару.