Кудрин высказался о ситуации с коронавирусом в России

Москва, 8 марта. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию в стране на фоне вспышки коронавирусной инфекции благоприятной.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Кудрин оценил ситуацию с коронавирусом COVID-19 в России.

«У нас в России, скорее, благоприятная ситуация», — отметил он.

Глава Счетной палаты призвал россиян быть бдительнее на фоне вспышки китайской инфекции и посоветовал всегда носить защитную маску.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация вокруг китайского коронавируса является раздутой. По ее словам, все структуры, которые работают по вопросам предотвращения распространения коронавируса, действуют слаженно.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Известный врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал, могут ли дети заразиться новой коронавирусной инфекцией. Отсутствие информации о массовых случаях заболевания вирусом детей не свидетельствует о том, что они в принципе не могут заболеть COVID-19, заметил Мясников. Он добавил, что пожилые люди, у которых ввиду возраста ослаб иммунитет, переносят COVID-19 в тяжелой форме.

Китайские врачи, изучающие новый коронавирус и последствия его влияния на организм человека, ранее заявили о непоправимом вреде COVID-19 на легкие человека. Эксперты объяснили, что воздействие инфекции на организм похоже на комбинацию тяжелого острого вирусного синдрома (ТОРС) и СПИДа, потому что бьет по иммунной системе и легким. Одним из возможных осложнений является одышка.