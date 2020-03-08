Шукшина растрогала мать найденной открыткой отца 1974 года

Москва, 8 марта. Российская актриса Мария Шукшина поделилась в Instagram архивной находкой. В преддверии Международного женского дня артистка случайно обнаружила открытку от отца, датированную 1974 годом.
Актриса отметила странность находки. Все письма и рукописи писателя Василия Шукшина семья хранит в отдельном архиве. При этом открытка, адресованная супруге, была обнаружена лежащей на рабочем столе литератора.
Артистка сразу же вручила открытку своей матери Лидии Федосеевой-Шукшиной, чем растрогала ее. На кадрах можно увидеть, как советская актриса зачитывает текст праздничного поздравления.
«Слушай, трогательно! Сейчас заплачу… Ну, Маш! Спасибо тебе, ты мне такой подарок сделала», — говорит в конце записи Лидия Федосеева-Шукшина.
#марияшукшина Для тех, кто вдруг ничего не понял, объясняю: придя к маме, я нашла открытку от 8 марта 1974г, написанную папой маме. Каким-то необыкновенным образом она просто лежала на папином письменном столе в его кабинете, хотя все письма, рукописи, открытки, тетрадки у нас хранятся в архиве, и отдала ее маме. А накануне, 5 марта, уже у себя дома, листая бумаги, неожиданно попалась мне в руки открыточка, адресованная лично мне, от папы и тоже из 1974 года (последнего папиного года, я о ней писала недавно). Вот и все... ----------------- И я тоже хочу поздравить всех прекрасных, достойных Женщин! Жизнь- штука непростая, нелегкая. Вот сейчас, уже специально разбирая папин архив, гляжу, выписал он слова Марка Аврелия (2й век- римский император, стоик): "Не забывай же впредь при всяком событии, повергающим тебя в печаль, пользоваться основоположением: Не событие это является несчастьем, а способность достойно перенести его – счастьем". (И поздравил нас папа, и напутствие дал). А мы так и живем и, уверена, большинство женщин! Потому и восхищаюсь и уважаю безмерно вас, дорогие женщины! С праздником! #8марта #подарок #мама #папа #семья #шукшин #любовь #радость #счастье #праздник #люди #мирвашемудому
Ранее Мария Шукшина опубликовала в Instagram другую открытку, которая была отправлена отцом в том 1974 году непосредственно ей. Она напомнила, что в этом году была последняя весна в жизни Василия Шукшина.
«Какая радость получить от папы открыточку (случайно копалась, нашла)!» — поделилась актриса.
Ранее Шукшина удивила своих подписчиков снимком без ретуши. На фото у актрисы легкий макияж, а яркая помада подчеркивает губы, при этом заметно отсутствие каких-либо фильтров, изменяющих внешность. Подписчики были восхищены естественной красотой артистки, передавало Федеральное агентство новостей.