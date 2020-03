Шукшина растрогала мать найденной открыткой отца 1974 года

#марияшукшина Для тех, кто вдруг ничего не понял, объясняю: придя к маме, я нашла открытку от 8 марта 1974г, написанную папой маме. Каким-то необыкновенным образом она просто лежала на папином письменном столе в его кабинете, хотя все письма, рукописи, открытки, тетрадки у нас хранятся в архиве, и отдала ее маме. А накануне, 5 марта, уже у себя дома, листая бумаги, неожиданно попалась мне в руки открыточка, адресованная лично мне, от папы и тоже из 1974 года (последнего папиного года, я о ней писала недавно). Вот и все... ----------------- И я тоже хочу поздравить всех прекрасных, достойных Женщин! Жизнь- штука непростая, нелегкая. Вот сейчас, уже специально разбирая папин архив, гляжу, выписал он слова Марка Аврелия (2й век- римский император, стоик): "Не забывай же впредь при всяком событии, повергающим тебя в печаль, пользоваться основоположением: Не событие это является несчастьем, а способность достойно перенести его – счастьем". (И поздравил нас папа, и напутствие дал). А мы так и живем и, уверена, большинство женщин! Потому и восхищаюсь и уважаю безмерно вас, дорогие женщины! С праздником! #8марта #подарок #мама #папа #семья #шукшин #любовь #радость #счастье #праздник #люди #мирвашемудому

