Шукшина растрогала мать найденной открыткой отца 1974 года

Москва, 8 марта. Российская актриса Мария Шукшина поделилась в Instagram архивной находкой. В преддверии Международного женского дня артистка случайно обнаружила открытку от отца, датированную 1974 годом.

Актриса отметила странность находки. Все письма и рукописи писателя Василия Шукшина семья хранит в отдельном архиве. При этом открытка, адресованная супруге, была обнаружена лежащей на рабочем столе литератора.

Артистка сразу же вручила открытку своей матери Лидии Федосеевой-Шукшиной, чем растрогала ее. На кадрах можно увидеть, как советская актриса зачитывает текст праздничного поздравления.

«Слушай, трогательно! Сейчас заплачу… Ну, Маш! Спасибо тебе, ты мне такой подарок сделала», — говорит в конце записи Лидия Федосеева-Шукшина.

Ранее Мария Шукшина опубликовала в Instagram другую открытку, которая была отправлена отцом в том 1974 году непосредственно ей. Она напомнила, что в этом году была последняя весна в жизни Василия Шукшина.

«Какая радость получить от папы открыточку (случайно копалась, нашла)!» — поделилась актриса.

Ранее Шукшина удивила своих подписчиков снимком без ретуши. На фото у актрисы легкий макияж, а яркая помада подчеркивает губы, при этом заметно отсутствие каких-либо фильтров, изменяющих внешность. Подписчики были восхищены естественной красотой артистки, передавало Федеральное агентство новостей.