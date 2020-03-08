Сестра Фриске станцевала эротический танец в бикини в честь 8 Марта

Москва, 8 марта. Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья поздравила женщин с 8 Марта зажигательным танцем в мини-бикини. Наталья Фриске устроила себе отпуск, часть которого провела в Майами, после чего отправилась на Шри-Ланку.

Наталья записала небольшой видеоролик на одном из пляжей острова. На кадрах видео сестра Фриске танцует в бикини на фоне Индийского океана.

«Девочки мои красивые, с 8 марта вас. Любите и будьте любимы», — подписала публикацию Наталья.

Зажигательный танец Фриске привел в восторг подписчиков, которые начали осыпать артистку комплиментами и поздравлениями. Кроме того, фанаты отметили, что Наталья стала более стройной и привлекательной.

«Красотка», — пишет larisadynga.

«С праздником! Очень постройнели», — отмечет ol_moskvina.

«Наталья, вы красотка! С праздником», — пишет natasha._malina_.

«Фигура у вас очень хорошая», — восхищается svirina190.

«И вас с праздником! Прекрасно выглядите!» — отмечает rpolyakova.

«С 8 Марта зажигалка наша!» — пишет marinaivanova_official.

«Клевая! С праздником», — отмечает royalwoods.wedding.