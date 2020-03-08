Коронавирус появился в Белгородской, Калининградской и Московской областях. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус появился еще в трех регионах России
Эпидемия все шире расходится по России. Коронавирус появился еще в трех регионах страны: по одному случаю в Белгородской и Калининградской областях, а также в Подмосковье. Трое новых пациентов — это россияне, которые недавно прибыли из Италии. Для наших туристов это уже обычное «портфолио»: из 17 случаев коронавируса в России, 15 «привезли» как раз с Апенинского полуострова. К слову, многие еще только ждут своего диагноза. Но, как ни странно, в праздничной атмосфере, особенно в Петербурге.Причиной тому не только Международный женский день, но и концерт у общежития СЗГМУ им. Мечникова. Студенты вуза попали на карантин, когда один из них заболел коронавирусом. Но поддержать «заложников эпидемии» решили музыканты из группы IOWA и даже байкеры «Мотосолидарности».
«Праздник организован администрацией Санкт-Петербурга, а байкеры, как наиболее активная социальная среда, решили поддержать начинание. Поддержать, поздравить девчонок с 8 Марта, подарить кучу цветов. Был вопрос, сколько цветов – несколько тысяч, столько, сколько на мотоциклы влезло, столько и было, собственно говоря», — рассказал Дмитрий Штурм, руководитель проекта «Мотосолидарность»
Зажигательные песни и букеты цветов помогли студентам скрасить «больничные будни». Конечно, не обошлось без подарков, только вручать их пришлось через врачей, которые внимательно дежурили на входе. Кстати, свою поддержку студентам уже выразил и губернатор города Александр Беглов. В соцсетях он отметился тегом «Петербург своих не бросает» и призвал всех следовать этому девизу.
Путин уточнил полномочия Медведева в Совбезе РФ
Внешняя политика, кадровая ротация и вопросы национальной безопасности. Президент России Владимир Путин утвердил полномочия для Дмитрия Медведева, который в январе перешел на новую должность. Бывший премьер-министр ныне занимает пост зампредседателя Совбеза России. В сферу работы Медведева войдут такие пункты, как подготовка федеральных программ и ежегодных докладов по нацбезопасности. А вместе с тем международные вопросы: экс-премьер будет участвовать в разработке и реализации внешней политики страны. Помимо прочего, в зону ответственности Медведева (но уже на внутренней арене) попали кадровые решения. Политик будет назначать и увольнять должностных лиц, прямо подчиненных ему в совбезе, а также уполномоченного по правам ребенка. Напомним, что о новой должности Медведева стало известно еще в январе. Тогда бывший глава кабмина ушел в отставку, а следом за ним и все правительство. Владимир Путин анонсировал политические реформы и множество поправок к конституции. По ним сейчас, кстати, ожидается всероссийское голосование.
В Совфеде ответили на новые угрозы «Северному потоку — 2»
Нагнетание паники по «Северному потоку — 2» — ни что иное как информационная война против России. Такое мнение в интервью ФАН озвучил сенатор Олег Морозов, ответив на последние новости из Германии. Дело в том, что теперь внезапно «засуетились» экологи из немецкого Общества защиты окружающей среды. По их версии, выбросы метана при добыче газа пагубно влияют на природу, поэтому «Северный поток — 2» надо притормозить и перепроверить. Но Олег Морозов напомнил: проект уже давно прошел все экоэкспертизы, и претензий к нему быть не моежт. А вот кто спонсирует немецких «защитников природы» — вопрос актуальный.
«Во-первых, было бы очень интересно узнать, кто финансирует это Общество защиты окружающей среды. <…> Все эти экологические экспертизы — давно пройденный этап. Все многократно проверено и перепроверено. Мне самому неоднократно доводилось бывать на наших морских платформах по добыче углеводородов, и скажу прямо: во многих больницах намного грязнее, чем на этих объектах!», — заявил член Совета Федерации.
К слову, еще в прошлом году власти США ввели санкции против подрядчиков газопровода. На этом фоне швейцарская компания Allseas отказалась от строительства, что сдвинуло сроки сдачи проекта. Но все же не отменило его. И не исключено, что теперь американцы решили подключить к делу «зеленое лобби».