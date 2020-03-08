Коронавирус появился в Белгородской, Калининградской и Московской областях. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус появился еще в трех регионах России

Эпидемия все шире расходится по России. Коронавирус появился еще в трех регионах страны: по одному случаю в Белгородской и Калининградской областях, а также в Подмосковье. Трое новых пациентов — это россияне, которые недавно прибыли из Италии. Для наших туристов это уже обычное «портфолио»: из 17 случаев коронавируса в России, 15 «привезли» как раз с Апенинского полуострова. К слову, многие еще только ждут своего диагноза. Но, как ни странно, в праздничной атмосфере, особенно в Петербурге.Причиной тому не только Международный женский день, но и концерт у общежития СЗГМУ им. Мечникова. Студенты вуза попали на карантин, когда один из них заболел коронавирусом. Но поддержать «заложников эпидемии» решили музыканты из группы IOWA и даже байкеры «Мотосолидарности».

«Праздник организован администрацией Санкт-Петербурга, а байкеры, как наиболее активная социальная среда, решили поддержать начинание. Поддержать, поздравить девчонок с 8 Марта, подарить кучу цветов. Был вопрос, сколько цветов – несколько тысяч, столько, сколько на мотоциклы влезло, столько и было, собственно говоря», — рассказал Дмитрий Штурм, руководитель проекта «Мотосолидарность»

Зажигательные песни и букеты цветов помогли студентам скрасить «больничные будни». Конечно, не обошлось без подарков, только вручать их пришлось через врачей, которые внимательно дежурили на входе. Кстати, свою поддержку студентам уже выразил и губернатор города Александр Беглов. В соцсетях он отметился тегом «Петербург своих не бросает» и призвал всех следовать этому девизу.