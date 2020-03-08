Сын судьи из Петербурга признал вину в убийстве друга

Санкт-Петербург, 8 марта. Сын судьи из Петербурга, 14-летний подросток признал вину в убийстве друга. Об этом сообщил защитник подозреваемого Артем Баконин.

Адвокат рассказал, что школьника уже допросили и в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

«Допросили в качестве подозреваемого. Он раскаивается в том, что совершил непреднамеренное неумышленное действие, которое повлекло выстрелы», — отметил Баконин.

По его словам, убитый являлся лучшим другом подозреваемого. Кроме того, известно Следственный комитет выступит с ходатайством о домашнем аресте подростка.

Ранее появились подробности инцидента, произошедшего 7 марта в Колпинском районе Северной столицы. По данным СМИ, трое подростков праздновали день рождения в квартире на улице Ижорского батальона. В 9 вечера сын хозяев взял ружье отца и по неустановленной причине выстрелил в голову своему другу, из-за чего тот скончался на месте. По предварительной версии, инцидент произошел в результате баловства.

После убийства подросток скрылся, вынеся тело убитого в подъезд. Позже правоохранители задержали его на одной из центральных улиц Пушкина, передавало Федеральное агентство новостей.