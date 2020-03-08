Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без брака

Москва, 8 марта. Самая известная телесваха России Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации отношений в ЗАГСе.

Он пояснила свои слова, заметив, что если родители не могут объяснить своим детям негативные последствия такого рода отношений, то нужно применить физическую силу и «объяснять по-плохому». Об этом Сябитова заявила в комментарии «Говорит Москва».

«Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять?» — предложила телеведущая.

По ее словам, подобная форма отношений «вредит, как правило, женщине.

Напомним, протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов ранее объявил, что живущие вне брака с мужчинами женщины — «временная утеха». Он сравнил их с проститутками. По мнению священнослужителя, россиянки не понимают, что такое настоящий брак. Высказывание протоиерея РПЦ вызвало бурную реакцию общественности. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что церковь должна вдохновлять людей, а не быть воинствующей и тем более не опускаться до таких унижений.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихи Смирнову, в которых сделал упор на материальном аспекте и подробно объяснил священнику, что на самом деле «жен бесплатных не бывает».