Молодая пара в Ярославской области забила насмерть женщину из-за мобильного телефона

Ярославль, 8 марта. Молодая пара жестоко избила и ограбила 54-летнюю женщину в Ярославской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в городе Рыбинске. 26-летний мужчина и его 28-летняя подруга избили женщину в одной из комнат общежития и похитили у нее мобильный телефон стоимостью 2500 рублей, а также другие вещи, которые не представляли материальной ценности. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Правоохранители задержали преступников и возбудили уголовное дело по факту случившегося. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, а его материалы переданы в суд.