Главные новости 8 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 8 марта.

Прекрасное дополнение к цветам и подаркам на 8 Марта — нежное, шуточное, прикольное поздравление в SMS-сообщении. Короткие прикольные SMS-поздравления с 8 Марта: для жены, мамы, бабушки, любимой, подруги.

Китайские журналисты заявили, что Москва нашла способ обезвредить турецкие истребители F-16 в сирийской провинции Идлиб. Китайские журналисты заявили, что Россия нашла способ «изолировать» турецкие F-16 в Идлибе.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сбежала от мужа из США. Девушка изъявила желание вернуться на родину. Родившая четвертого ребенка жена Джигана сбежала от мужа из США.

Австралийки устроили драку в супермаркете. Они сражались за туалетную бумагу, которая оказалась в дефиците из-за коронавируса. Австралийки устроили драку за туалетную бумагу из-за коронавируса.

Стали известны подробности убийства подростка в Санкт-Петербурге, где несовершеннолетний сын судьи застрелил своего друга. Подробности убийства подростка в Колпинском районе Петербурга появились в СМИ.

Зеленский рассказал, как проходят его переговоры с Путиным. По словам украинского президента, переговоры очень сложные. Зеленский поделился впечатлением от переговоров с Путиным.

Также Путин отдельно выразил признательность женщинам, которые «дарят новую жизнь и каждый день отдают детям любовь». Путин поздравил россиянок с 8 Марта, отметив их способность все успевать.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев станет ответственным за назначение детского омбудсмена в РФ. Путин определил полномочия зампреда Совбеза Медведева.

Зеленский перешел к новой фазе управления государством после частичной отставки правительства «соросят». Погребинский рассказал о новой политике Зеленского после отставки правительства «соросят».

Данную сумму пенсионерка заработала на страховых взносах. При этом средняя пенсия в регионе составляет 13,8 тыс. рублей. Стало известно о жительнице Омской области с пенсией более 52 тыс. рублей.